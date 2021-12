Allarme furti a Fondi, servizio straordinario di controllo del territorio

Nella giornata di ieri un servizio straordinario di controllo del territorio, in risposta all’allarme lanciato dai cittadini di Fondi sul fenomeno dei furti, è stato disposto dal Comando Compagnia Carabinieri di Terracina, in aderenza alle disposizioni del Comando Provinciale di Latina.

Nel corso di tale servizio i militari della Compagnia hanno:

• rintracciato ed arrestato un 49enne del luogo, sul quale pendeva un provvedimento cautelativo di restrizione della libertà personale, emesso dalla Corte d’Appello di Roma, dovendo espiare una pena di anni 1 e mesi 6 (oltre la pena pecuniaria di 12.000 €) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arrestato è stato ristretto in regime di detenzione domiciliare;

• segnalato alla competente autorità prefettizia 10 giovani del posto per uso personale di sostanze stupefacenti;

• controllato 71 autovetture e 89 persone;

Inoltre sono state eseguite 2 perquisizioni personali e veicolari; elevate 4 contravvenzioni al CDS e ritirate 5 patenti, eseguiti 10 controlli con etilometro.

L’attenzione del Comando Provinciale di Latina rimane alta e costante sull’intero territorio pontino al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto, svolte dalle numerose pattuglie impiegate giorno e notte per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro i reati in genere, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati, è difatti fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare ai comandi dell’Arma dislocati su tutto il territorio, qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.