Allerta alimentare Conad, costretta a richiamare prodotto per presenza di allergeni

Purtroppo arriva una comunicazione molto importante dalla Conad, scopriamo di che cosa si tratta. Massima attenzione per la nostra salute!

Capita, anche spesso, che ci sono alcune comunicazioni da parte del Ministero della Salute o dalle singole catene di supermercati dove si evincono delle problematiche per quanto riguarda dei prodotti alimentari e non. Oggi ti vogliamo parlare proprio di questo perché la notissima catena di supermercati Conad ha dovuto richiamare un suo prodotto.

Entriamo nel dettaglio e scopriamo che cosa sta accadendo e a quale si fa riferimento. In questo modo possiamo controllare la sua presenza nelle nostre abitazioni. E’ importantissimo per la nostra salute.

Prodotto ritirato alla Conad, ecco di cosa si tratta

Purtroppo capita spesso che alcuni prodotti abbiamo al loro interno degli allergeni non indicati oppure c’è stata qualche altra problematica durante la catena in fabbrica. Oggi ti vogliamo parlare di un prodotto molto particolare dove non è stato indicato un allergene molto importante. Questa volta il richiamo lo effettua direttamente la Conad sul suo sito.

Possiamo infatti vedere che ha attivato il richiamo per un cioccolatino molto amato, parliamo di un lotto di cremini a marchio Sapori & Idee. Nel motivo dell’avviso possiamo leggere che ci sono tracce di glutine non indicate sulla confezione. Il lotto interessato è il numero P1TBH e il termine minimo di conservazione (TMC) 30/01/2026.

La confezione è da 150 grammi. I cioccolatini sono stati prodotti dall’azienda Majani 1796 SpA e richiamati dalla Conad. Lo stabilimento è quello che si trova in via G. Brodolini 16, a Valsamoggia a Bologna. Ovviamente si raccomando a chi soffre di celiachia o a chi è intollerante al glutine di non consumare questo prodotto e ti riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Il negozio procederà con la sostituzione oppure con il rimborso, anche se non avete lo scontrino fiscale. Ovviamente, le persone che non hanno problemi con il glutine possono mangiare senza alcun tipo di problema questi cioccolatini buonissimi. Quindi massima condivisione e facciamo attenzione sempre ai possibili richiami da parte delle catene di supermercati o del Ministero.

Sono informazioni importanti che ci possono evitare dei problemi seri per qualsiasi tipo di contaminazione che può avvenire durante il processo di produzione o dei malfunzionamenti se parliamo di prodotti elettronici. Abbiamo questo strumento fantastico dove sono raggruppati tutti i richiami del Ministero ed è un vero peccato non utilizzarlo! L’avviso per questo prodotto è presente anche all’interno dei supermercati della Conad.