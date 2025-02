Altro che detersivi e lavastoviglie: così faccio tornare questi mestoli come nuovi

Scopriamo insieme un segreto incredibile per avere dei mestoli perfetti senza fatica e senza la lavastoviglie. Metodo facile e veloce.

In cucina ci sono tantissimi utensili che ci servono per cucinare e non solo. Parliamo di mestoli, pentole, posate e tanto altro. Ma sai come possiamo pulire, specialmente i mestoli, senza fatica? Ecco la soluzione che fa al caso vostro e siamo certi che rimarrete senza parole dal risultato finale.

Scopriamo i dettagli per pulire ed igenizzare i mestoli senza fatica. Anche il tuo portafoglio ci ringrazierà! Oltre che ovviamente l’ambiente.

Mestoli perfettamente puliti in poche mosse

In casa ci sono moltissimi oggetti che spesso ci fanno impazzire per la loro pulizia. Tra di loro troviamo quelli in legno, specialmente come mestoli o taglieri. Questi ultimi gli utilizziamo con tantissimi alimenti come carne, pesce e formaggi. Ecco per quale motivo devono essere sempre puliti alla perfezione e senza problemi.

Noi oggi ti vogliamo consigliare dei metodi semplici e che ti permettono di risparmiare soldi e fatica. Ovviamente questi oggetti non vanno mai messi in lavastoviglie altrimenti c’è il pericolo che si possono rovinare e poi siamo costretti a gettarli. Facciamo sempre attenzione, quando li utilizziamo e magari non sono nuovissimi che siano completamente integri.

Ma iniziamo vedendo come possiamo pulire il tagliere. Come prima cosa ti diciamo che non è assolutamente sufficiente passarlo sotto l’acqua. Infatti, devono essere igienizzati dopo ogni utilizzo. Possiamo utilizzare acqua e candeggina oppure qualsiasi altro disinfettate. In che modo? Spruzziamo la nostra soluzione sul tagliere e poi sfreghiamo bene con la spugna.

Lasciamo agire per qualche minuti, sarebbero meglio almeno una decina per essere sicuri, e poi risciacquiamo con acqua. Passiamo ai nostri amati mestoli in legno. Anche loro temono la lavastoviglie. Possiamo pulirli per bene e smacchiarli in un modo semplicissimo. Mettiamo una pentola con dentro 1 bicchiere di acqua e 3 di aceto bianco.

Non utilizziamo quello rosso altrimenti macchieremo i mestoli. Immergiamo quando è bello caldo e facciamo bollire per un paio di minuti. Sciacquiamoli sotto l’acqua corrente e poi asciughiamoli per bene. I nostri amati mestoli in legno saranno perfettamente puliti ed igienizzati. Potremmo utilizzarli tutte le volte che vogliamo facendo questo rapido passaggio per essere sicuri di non contaminare alcun alimento!

Quindi la prossima volta che ti trovi a dover lavare un tagliere in legno o i tuoi amati mestoli sai quali sono i passaggi da seguire per essere sicuri che siano puliti.