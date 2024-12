Altro che fritte, la ricetta definitiva per ottenere patate al forno extra croccanti

Non hai mai mangiato delle patate così buone e pronte in pochissimo tempo. Ecco che cosa ti occorre ed i passaggi da seguire. Finiranno in men che non si dica.

Le feste sono dietro l’angolo e quasi sicuramente porterai della patate al forno. L’unico problema di questo piatto è che non sempre viene come vogliamo. Ma questo accadeva fino ad oggi. Ti vogliamo mostrare la ricetta perfetta che ti permette di avere un risultato senza parole. Hai praticamente tutto quello che ti occorre in casa.

Quindi non ci perdiamo in troppe parole e scopriamo il segreto per delle patate al forno con una croccantezza extra che fa invidia ai grandi chef! Iniziamo mettendo le mani in cucina.

Patate buonissime al forno con un segreto

In casa le patate sono un contorno che tutti amano e costano anche relativamente poco. Rispetto al passato, come tutte le cose, sono ovviamente aumentate. Sono super versatili perché possiamo realizzare un purè, oppure degli gnocchi buonissimi o le mitiche patate al forno. Ma che cosa ci occorre per renderle speciali.

La lista degli ingredienti è cortissima e sicuramente hai già tutto in casa. Quindi scopriamo i passaggi e mettiamoci subito alla prova realizzandole. In men che non si dica avremo un contorno da leccarsi letteralmente i baffi.

Ingredienti

750 gr patate

mezza tazza di pangrattato o panko

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

1 cucchiaino di sale

mezzo cucchiaino di aglio in polvere

mezzo cucchiaino di cipolla in polvere

mezzo cucchiaino di paprica dolce

Realizzazione

Come prima cosa accendiamo il nostro forno a 200 gradi ed attendiamo che si scaldi per bene. Laviamo le nostre patate e facciamole a tocchetti o nella forma che voglia, unica accortezza cerchiamo di farle tutte di una dimensione similare così avranno la stessa cottura. Mettiamo i nostri ingredienti in una ciotola insieme alle patate tagliare. Amalgamiamo per bene. Le patate devono essere tutte ricoperte. Prendiamo la leccarda del forno e mettiamoci un foglio di carta da forno. Disponiamo le patate senza accavallarle. Lasciamo cuocere per 45 minuti o fino a quando non saranno belle dorate. Lasciamo riposare per 5 minuti prima di servire.

Ecco le che nostre patate avranno un sapore ed una croccantezza extra e tutti ci chiederanno il nostro segreto. Possiamo accompagnarle poi a qualsiasi tipo di secondo piatto. Quindi adesso che sai il segreto provale subito e vedrai che non farai neanche in tempo a metterle nel piatto che saranno finite.