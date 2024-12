Altro che pareti, mi sono ritrovata la muffa in lavastoviglie: ora so perché, ecco come ho risolto

Purtroppo non è così impossibile che accada, scopriamo insieme che dire addio alla muffa dentro il nostro caro elettrodomestico. E’ più facile di quanto sembri.

In casa abbiamo tantissimi elettrodomestici che ci aiutano nei compiti di tutti i giorni, parliamo della lavatrice, della lavastoviglie ed in alcuni casi anche dell’asciugatrice. Purtroppo però, come per tutte le altre cose ci sono dei dettagli che dobbiamo sempre controllare scrupolosamente. In modo particolare se hanno a che fare con l’ acqua.

Andiamo a scoprire come poter dire addio alla muffa se ci accorgiamo di vederla, o sentirla, dentro la lavastoviglie. Non è difficile e neanche tanto costoso con il nostro segreto. Quindi non ci dilunghiamo e andiamo a scoprire se abbiamo già tutto l’occorrente in casa!

Addio alla muffa nella lavastoviglie facilmente

Come prima cosa iniziamo dicendo che la muffa nella nostra lavastoviglie si può creare se non facciamo una corretta manutenzione. Il motivo è facile, i virus e la muffa trovano terreno spianato per riprodursi. Cibo incastrato nei filtri e catti odori possono portare poi alla sua formazione. Anche l’acqua che ristagna nella guarnizione è un possibile luogo dove la muffa può riprodursi.

Ricordiamoci che la pulizia e la manutenzione dei filtri è molto importante. Anche la guarnizione dello sportello. Ma come possiamo eliminarla se vediamo che c’è la muffa? Come prima cosa dobbiamo fare una pulizia approfondita. Partiamo con un panno bagnato e puliamo l’esterno con un sapone delicato.

Togliamo tutti i residui di cibo e tiriamo fuori il carrello se dobbiamo rimuovere il filtro, dipende dal modello. Laviamolo con attenzione sotto l’acqua corrente. Facciamo andare poi un lavaggio senza nulla mettendo al suo interno solamente dell’aceto, 250 ml o del bicarbonato. In questo secondo caso lo spargiamo in modo uniforme e lo lasciamo agire per una notte intera.

Se aprendo lo sportello sentiamo odore di muffa ripetiamo per un paio di volte questi passaggi. E controlliamo nuovamente il filtro. I prodotti migliori, poi, per avere una lavastoviglie sempre profumata sono le bucce di agrumi. Posizioniamola nel cestello della lavastoviglie e tutto sarà un lontano ricordo.