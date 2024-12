Altro che riscaldamenti: la mia migliore alleata contro il freddo è questa delizia irresistibile

Scopriamo insieme come possiamo riscaldarci e passare del tempo in totale relax senza incidere troppo in bolletta. Siamo certi che rimarrai senza parole.

L’inverno ed il freddo sono arrivati e di conseguenza spendiamo moltissimo per quanto riguarda i riscaldamenti. Ogni anno diventa sempre un salasso. Il nostro portafoglio piange. Ma ci siamo qui noi a darvi un consiglio super utile e che funziona veramente, ci ringrazierete perché finalmente l’ambiente, ma anche i vostri soldi saranno al sicuro.

Vi abbiamo incuriosito vero? Vediamo a che cosa facciamo riferimento e soprattutto se funziona, scorri le prossime righe e prendi nota. Il risultato non tarderà ad arrivare.

Addio riscaldamenti, ecco che cosa devi fare per stare al caldo

In questo momento particolare dell’anno trascorriamo più tempo in casa. I figli a breve terminano la scuola, il lavoro in ufficio diminuisce, anche perché tutte le festività quest’anno vengono in mezzo alla settimana. Di conseguenza dobbiamo accendere i riscaldamenti per molte ore e questo va ad influire sicuramente sul nostro budget familiare.

Il costo della corrente, dell’acqua sono lievitati negli ultimi anni in modo incredibile. Anche il riscaldamento, poi, influisce sull’ambiente. Quindi se possiamo fare meno è sempre una soluzione corretta. Ma noi oggi ci siamo per darti una mano. Ti vogliamo suggerire qualcosa che puoi fare in casa per stare al caldo.

Non parliamo di risparmio in bolletta ma proprio una bevanda calda che regola la tua temperatura interna. La ricetta arriva direttamente dal sito Mistress of Mocktails. Scopriamo che cosa ci occorre:

2 tazze d’acqua

mezzo cucchiaino di curcuma in polvere

mezzo cucchiaino di zenzero fresco tritato

mezzo cucchiaino di cannella

1 cucchiaio di miele

succo di limone

scorza di limone

Ma come possiamo realizzarla? In modo super semplice e veloce. Mettiamo l’acqua a bollire e poi versiamo tutto in padella. Facciamo andare a fuoco basso per circa 10 minuti. Trascorso questo tempo filtriamo e serviamo nelle tazze. L’effetto di caldo che avremo sarà incredibile e ci farà risparmiare sul riscaldamento.

Non male come consiglio non trovate? Ricordatevi poi che in casa, anche se fa freddo dobbiamo cambiare l’aria per evitare il ristagno anche di batteri. e teniamo la temperatura interno ad un massimo di 20 gradi. Non serve andare oltre. Quindi adesso che conosci tutti i consigli per risparmiare prova assolutamente la nostra tisana. Siamo certi che ti innamorerai del suo sapore al primo sorso. Ci aiuta anche a bere dato che in inverno lo facciamo sempre pochissimo, confessa!