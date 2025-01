Amadeus, amara rivelazione: “Forse ci vorrebbe uno psicanalista”

Per Amadeus è arrivato il momento di fare un bilancio dell’anno volto al termine. Il conduttore, approdato negli scorsi mesi sul Nove, si è aperto ad un’amara rivelazione.

Il 2024 è stato un anno di svolta per Amadeus. Il celebre conduttore, volto di alcune delle trasmissioni più amate dal pubblico, negli scorsi mesi ha annunciato il suo addio alla Rai dopo tanti anni di successi. Attualmente impegnato con La Corrida, l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo ha deciso di raccontarsi al pubblico facendo un bilancio della sua nuova avventura.

Quando ha annunciato il suo ritiro dalla Rai, Amadeus ha spiegato che per lui è stata una decisione combattuta e che continua ad essere orgoglioso degli anni trascorsi all’interno dell’azienda. Per il conduttore, tuttavia, era arrivata l’ora di lanciarsi in “nuove sfide”. E così è stato con il suo ingresso nella famiglia di Warner Bros. Discovery.

Intervistato da La Repubblica, Amadeus ha parlato del suo approdo sul Nove con La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, programma che ha deciso di riportare in auge dopo tanto tempo. “Era una promessa che ci eravamo fatti con Marina Donato, la vedova di Corrado, tre anni fa – ha spiegato -. Mi aveva chiesto se mi sarebbe piaciuto condurla”.

Amadeus si racconta: “Non ci credeva nessuno”, la rivelazione del conduttore

“Ho fatto La Corrida come volevo io, più con l’amore che ragionandoci”, ha affermato il conduttore senza nascondere l’affetto e la stima che prova nei confronti del creatore della storica trasmissione. E non sarebbe potuta andare meglio: il format, sul Nove, ha ottenuto ottimi risultati – come sottolineato dallo stesso Amadeus.

Questa ovviamente non è una novità per il conduttore, che nel corso della sua carriera non ha mai avuto paura di intraprendere nuove strade. “Sarà una vena di follia, che ne so, forse ci vorrebbe uno psicanalista – sono state le sue parole -. Lo faccio con serenità, mi piace cercare nuove sfide”. La sua tendenza a sperimentare, tuttavia, negli anni si è dovuta scontrare anche con un certo scetticismo.

È quanto accaduto, come ricordato da Amadeus, quando era ancora in Rai e ha pensato di rilanciare il game show Affari tuoi: “Non ci credeva nessuno, era un programma abbandonato, morto, mi guardavano come un pazzo”. Nonostante ciò, la trasmissione – che ora ha al timone Stefano De Martino – è tornata al successo.