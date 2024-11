Amadeus stronca il famoso cantante: “Grandissime capacità, ma con me ha chiuso”

Ormai fuori dall’organizzazione del Festival di Sanremo, Amadeus dice la sua sul famoso cantante: “Grandissime capacità, ma con me ha chiuso”.

Lo abbiamo visto alla conduzione e alla direzione artistica di ben cinque Festival di Sanremo di fila. Stiamo parlando ovviamente di Amadeus, ormai approdato sul Canale Nove di Discovery, dopo l’addio alla Rai avvenuto nei mesi scorsi.

Il noto presentatore sembra essersi lasciato alle spalle gli anni trascorsi sulla rete pubblica, pronto a dedicarsi al cento per cento alla sua nuova avventura lavorativa. Tuttavia, non può di certo dimenticare il successo e i traguardi raggiunti in quegli anni, così come alcuni episodi che l’hanno segnato durante i suoi cinque Festival.

Ed è anche di questo che il conduttore ha deciso di parlare nel suo nuovo libro Ama. La mia storia, i miei Sanremo, come il palcoscenico mi ha cambiato la vita. A tal proposito, Tv, Sorrisi e Canzoni ha già rivelato alcuni degli aneddoti contenuti nell’autobiografia, ma è in un’intervista rilasciata a Chi che Amadeus è tornato a parlare di un cantante molto controverso che è entrato nella storia dei Festival del presentatore.

“Grandissime capacità, ma con me ha chiuso”: le parole di Amadeus sul famoso cantante

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Amadeus è tornato a parlare di un cantante molto discusso che è stato fra i protagonisti di uno dei suoi Festival di Sanremo. Sul suo conto il conduttore ha dichiarato: “Grandissime capacità, ma con me ha chiuso”. Ebbene, il veterano dell’Ariston ha rivolto queste dure parole a Morgan.

Al di là della diatriba con Bugo, che ha portato quest’ultimo ad abbandonare il palco nel bel mezzo dell’esibizione dei due artisti, Amadeus ha ricordato un altro aneddoto piuttosto discutibile, che rivelerebbe un atteggiamento poco professionale da parte del leader dei Blue Vertigo.

“L’ho voluto come giudice il primo anno ad Ama Sanremo contro la volontà di tutti. E lui fu bravissimo, disponibile, generoso”. Ha spiegato il presentatore. “Poi venne in gara con Bugo, accadde quello che sappiamo, e l’anno seguente Bugo mi presentò una canzone che mi piaceva e lo presi”. Ha aggiunto subito dopo. “Morgan, invece, mi mandò quattro brani, dicendomi di sceglierne uno, ma dopo averli ascoltati gli dissi che purtroppo nessuno di questi era adatto a quello che avevo in mente”.

Fin qui niente di strano se non che, come ha rivelato Amadeus, da quel momento in poi il cantante avrebbe fatto una guerra spietata al conduttore che lo aveva scartato. “Non puoi essere amico se chiedi una cosa e diventare nemico se non la ottieni”. Ha detto senza troppi giri di parole Amadeus. “A me dispiace perché continuo a pensare che abbia grandissime capacità. Ma con me ha chiuso. Ci sono rimasto male”.