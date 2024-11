Amazon, 15€ di buono per tutti: richiederlo è semplicissimo

In occasione del Black Friday Amazon sta offrendo a tutti un buono da 15 euro: chiederlo è facilissimo, basta seguire questa procedura.

Il Black Friday si avvicina sempre di più. Tantissimi negozi ed altrettanti e-commerce si stanno preparando all’evento più atteso dell’anno da parte degli appassionati di shopping e non solo. Per l’occasione, infatti, hanno lanciato diverse offerte e sconti dedicati non solo nella giornata di venerdì 29 novembre, ma anche prima, al fine di incentivare gli acquisti.

A tal proposito, Amazon ha voluto offrire a tutti un buono da 15 euro da usare per fare compere sulla piattaforma durante un determinato periodo di tempo. Vediamo subito come ottenere questo buono e entro quando va speso.

Amazon, 15€ di buono per tutti: come chiederlo e quando usarlo

Come abbiamo anticipato, Amazon in occasione del Black Friday sta offrendo ai suoi clienti un buono da 15 euro da poter usare per i propri acquisti durante i giorni dedicati dalla piattaforma agli sconti (dal 21 novembre al 2 dicembre). Ma attenzione perché la promozione scade alle 23:59 del 28 novembre 2024.

Inoltre, è bene sapere che l’iniziativa è dedicata solo agli utenti che vogliono provare per la prima volta Amazon Photos, il servizio di archiviazione online delle immagini di Amazon. Sono quindi esclusi dall’offerta i clienti Amazon Prime che durante il periodo promozionale stanno usufruendo del periodo d’uso gratuito del servizio, chi ha già usato Amazon Photos in passato e i clienti Amazon Prime Business.

“L’Offerta si applica solo ai clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale (i “Clienti idonei”)”. Si legge sull’e-commerce. Una volta effettuata l’adesione alla promozione, gli utenti riceveranno una mail di conferma da Amazon, relativa all’accredito sul loro account del buono di 15 euro e le istruzioni su come utilizzarlo entro 4 giorni dal caricamento di almeno una foto tramite l’app Amazon Photos.

Si ricorda che bisogna spendere il buono entro le ore 23:59 del 2 dicembre 2024, giorno del Cyber Monday, per cui saranno lanciate altre imperdibili offerte. In più, si precisa che lo sconto di 15 euro si potrà usare sul portale dell’e-commerce solo per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon, esclusi i contenuti digitali, i libri, i Buoni Regalo, gli alcolici e gli articoli per bambini e neonati, con una spesa minima di almeno 30 euro.

L’offerta non è trasferibile, non è cumulabile con altre offerte sui medesimi prodotti, non può essere convertita in denaro e si applica soltanto ai clienti che usano un metodo di pagamento con indirizzo di fatturazione in Italia. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il regolamento su Amazon.