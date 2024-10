Amici 24, allievi violano il regolamento, Anna Pettinelli su tutte le furie: “Mi hai deluso profondamente”

Amici 24, due allievi sono stati accusati di aver violato il regolamento: Pettinelli e Celentano su tutte le furie, cosa è successo.

Il daytime di Amici 24 anche oggi si è fatto scottante. All’interno della scuola, due allievi sono stati richiamati rispettivamente dalle maestre Alessandra Celentano e Anna Pettinelli dopo aver violato il regolamento interno. C’entrano quindi un’allieva di ballo e uno di canto. Cosa è successo? Andiamo con ordine.

La puntata ha preso il via con tutti gli alunni radunati in aula. Arrivate le due insegnanti, tutti eccetto Chiara e Pietro sono stati mandati via. Ed ecco che di lì a poco i due giovani sono venuti a conoscenza dell’errore commesso. In saletta, le maestre Alessandra Celentano e Anna Pettinelli mostrano ai due allievi il ‘video’ che li incrimina.

Amici 24, Chiara e TrigNo violano il regolamento: cosa è successo

Nel video si vedono la ballerina e il cantante intenti a registrare una breve clip e si sente TrigNo chiedere agli amici in casetta se fosse possibile fare screen del video per poterlo inviare a una fanpage. Immediatamente, Alessandra Celentano si rivolge ai due giovani sottolineando che il gesto compiuto non solo viola il regolamento ma non permette loro di accrescere il loro successo poiché, non è un video sui social a fare la differenza, quanto la bravura e il talento che sono in grado di maturare attraverso la loro esperienza nella scuola.

Chiara interviene dicendo di aver provato a dissuadere TrigNo dal condividere quella foto. A poco servono le sue scuse dal momento che l’insegnante di danza classica sottolinea che indipendentemente dai suoi tentativi, nel video c’era anche lei e non ha insistito abbastanza affinché il cantante le desse ascolto, e la redarguisce poiché nonostante la ballerina sapesse che condividere un contenuto interno alla scuola violasse il regolamento, questa non ha detto nulla alla produzione. Chiara si scusa, ma non sa effettivamente cosa altro dire.

Alessandra Celentano però ne ha anche per TrigNo; al ragazzo dice: “Nel momento in cui tu fai la domanda, e chiedi ‘ragazzi ma si può screenshottare il video? Quella è la cosa peggiore che potevi fare, perché implica sapere esattamente che cosa stavi facendo” – a questo punto interviene poi anche Anna Pettinelli. Il cantante tenta di discolpare Chiara, prendendosi tutta la responsabilità.

“Per quello che mi riguarda tu mi hai deluso profondamente” – ha detto la Pettinelli a Pietro. La maestra sostiene che quel suo modo d’essere un po’ egocentrico e sopra le righe sia tutta una ‘tattica’ per impressionare sui social. L’allievo tenta di discolparsi, ma la Pettinelli insiste: “Non mi piace Pietro, non mi piace per niente. E non mi rispondere perché tanto non è che adesso mi cambi l’idea”.

Il colloquio finisce qui. Non vi è un provvedimento disciplinare vero e proprio, ma in ogni caso le insegnanti hanno chiarito che questo richiamo vuole essere un monito affinché errori come questo, o simili, non si ripetano più.