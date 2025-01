Amici 24, andrà in onda domenica 5 gennaio? La decisione definitiva di Mediaset

Dopo il “buco” del 29 dicembre 2024, i fan di Amici di Maria De Filippi si chiedono se domenica 5 gennaio 2025 il talent tornerà in onda.

Anche gli allievi e i docenti di Amici hanno diritto alle vacanze natalizie. Maria De Filippi, malgrado la fama da inossidabile stakanovista, è sempre stata permissiva con i suoi ragazzi. In questi anni, salvo poche eccezioni, ha sempre voluto garantire ai protagonisti del talent la possibilità di tornare a casa per le Feste. Ecco perché la macchina produttiva di Amici si è fermata a Natale. Mediaset ha però già organizzato le nuove registrazioni per la prima settimana di gennaio. Di conseguenza il talent show tornerà nel palinsesto di Canale 5 nel 2025. Quando di preciso?

L’appuntamento serale con Amici dovrebbe cadere domenica 5 gennaio, il giorno prima della Befana. Ma dopo la decisione di non andare in onda il 29 dicembre, si era già parlato di un’altra possibile pausa. Solo poche ore fa Mediaset ha chiarito definitivamente la situazione, svelando quando il talent tornerà in onda per l’appuntamento nel daytime, le puntate pomeridiane e il serale.

Chi di certo non starà approfittando delle Feste per riposare è Maria De Filippi. La presentatrice sta infatti lavorando al ritorno di C’è posta per te, che andrà in onda sabato 11 gennaio su Canale 5 con la prima puntata della sua ventottesima edizione.

5 gennaio 2025: cosa succede con Amici di Maria De Filippi

I ragazzi della scuola saranno invece esonerati dagli impegni fino al giorno già stabilito per il ritorno in studio. Le vacanze, tuttavia, non fileranno via ininterrotte. Un obbligo ha infatti interrotto i loro giorni di festa. La sera del 31 dicembre 2024, gli allievi del talent di Maria De Filippi sono stati invitati infatti a salire sul palco per partecipare al Capodanno in Musica, in onda in diretta su Canale 5.

Dal primo gennaio 2025 tornano però al riposo. Fino a quando? Sappiamo già che Amici tornerà in onda a partire da martedì 7 gennaio 2025 con l’appuntamento del daytime, quello delle 16:10.

La prima puntata del pomeridiano, fissato alle 14, arriverà solo il 12 gennaio. E solo allora ripartirà ufficialmente la programmazione regolare del talent. Per il serale, invece, dopo che il 29 dicembre 2024 il talent di Canale 5 non è andato in onda, è già previsto un altro “buco” per la domenica successiva.

Amici 24, in pratica, non andrà in onda domenica 5 gennaio. Come abbiamo detto, le nuove puntate del talent show torneranno in onda martedì 7 gennaio 2025. Mentre la prima registrazione del nuovo anno sarà giovedì 9 gennaio, e verrà trasmessa la domenica successiva, il 12 gennaio.