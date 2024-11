Amici 24, anticipazioni 1 dicembre: quanti scontri, i prof se le dicono di tutti i colori

Gli animi saranno accesi nella puntata di domenica 1° dicembre di Amici 24. Gli spoiler rivelano che tra i prof ci saranno degli scontri: ecco che cosa accadrà in studio.

Il cammino degli allievi della ventiquattresima edizione del talent show di Canale 5 prosegue con una nuova puntata ricca di novità. L’appuntamento che si vedrà in onda nel pomeriggio di domenica 1° dicembre è stato registrato mercoledì 27 novembre, per questo motivo sono già uscite le prime anticipazioni su che cosa accadrà in studio tra i ragazzi e i prof.

Come sempre, sono tanti gli ospiti invitati da Maria De Filippi in trasmissione. Per quanto riguarda la musica, arriveranno in studio gli ex studenti della scuola più famosa d’Italia, Mattia Briga ed Enrico Nigiotti, i quali torneranno dove hanno iniziato per promuovere il loro nuovo progetto, mentre i giudici delle gare saranno per il canto J-Ax e per il ballo Giorgio Madia.

Mentre a giudicare le due sfide di Luk3 saranno Charlie Rapino e Federica Abbate; la sfida di Daniele sarà invece giudicata da Francesca Bernabini. Oltre a questo, le anticipazioni della prossima puntata di Amici 24 hanno svelato che ci sarà un confronto acceso tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, le due non se le mandano di certo a dire, ed interverrann anche gli altri prof.

Amici 24, anticipazioni puntata 1 dicembre: scontro tra Cuccarini e Pettinelli

Nonostante la doppia sfida vinta, le anticipazioni di Amici 24 rivelano che per Luk3 non finisce qui, visto che dovrà andare in sfida un’altra volta. È proprio lui il soggetto della discussione tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, le quali avrebbero anche urlato molto forte nel corso della registrazione.

Cuccarini ha spiegato che a lei non piacciono i modi di Pettinelli, sottolineando che demoralizza Luk3. Addirittura, Lorella ha detto che Anna abusa del suo ruolo di professoressa e che ci vorrebbe un provvedimento disciplinare per i prof. Dal canto suo, Pettinelli ha sottolineato di non aver mai violato alcuna regola, e di usare tutti gli strumenti che le vengono dati dalla produzione.

In questa discussione è intervenuta anche Celentano che ha dato ragione a Cuccarini, per poi chiederle per quale motivo non avesse accettato la sua proposta di eliminare gli allievi dopo che tre volte risultavano ultimi in classifica. Anna però ha risposto che quella regola sarebbe stata solo una cosa matematica, mentre lei fa un discorso artistico.

Nella discussione si è poi parlato anche di altre questioni, come quella su TikTok e sulla debolezza di Luk3 sulle cover. A questo punto, anche Zerbi ha preso le parti di Cuccarini, specificando che Rapino, che ha giudicato la sfida dell’allievo, ha sottolineato di aver aggiunto un tocco personale alla cover interpretata.