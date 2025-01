Amici 24, anticipazioni 12 gennaio 2025: eliminato proprio lui, fan disperati

Scopriamo in anteprima che cosa possiamo vedere nell’appuntamento che ci attende con Amici 2024 dopo la pausa natalizia. Una notizia che non ti aspetti.

Il programma condotto da Maria De Filippi che promette ai ragazzi di far trovare la loro strada nel mondo della musica o della danza é sempre molto amato e seguito. Come ogni anno, però, durante le vacanze di Natale i ragazzi tornano dai propri genitori e di conseguenza non ci sono appuntamenti sul piccolo schermo.

Ma che cosa stiamo per vedere nella prima puntata di questo nuovo anno? Scopriamo in anteprima le anticipazioni che lasciano un po’ di amaro in bocca!

Anticipazioni Amici 2024. Arriva l’eliminato che non ti aspetti

I programmi condotti da Queen Mary sono sempre tanto attesi e seguiti. Parliamo di Uomini e Donne, di C’è Posta per Te o di Amici, come in questo caso. Lei riesce a catturare il pubblico con il suo modo di fare super alla mano ma non solamente. Nel programma dove i giovani talenti mostrano cosa sanno fare e si impegnano a migliorare sono usciti dei cantanti diventati famosissimi.

Basti pensare a Elodie, Emma Marrone, Alessandra Amoruso e tantissimi altri. Ecco il motivo per il quale i casting sono sempre super affollati da ragazzi che cercano di mostrare tutto il loro talento. Da qualche giorno, e per la precisione dal 7, abbiamo avuto modo di vedere la striscia giornaliera ma che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda il 12 gennaio?

Sappiamo che verrà registrata il 9 gennaio. Ma facciamo un piccolo riepilogo di quello che è accaduto prima della vacanze. Teodora è stata eliminata dalla scuola dopo una sfida immediata. Vybes e Chiamamifaro sono stati salvati, mentre Dandy e Mollenbeck dovranno difendere il loro banco contro i nuovi sfidanti che si troveranno davanti a loro.

Ma ci sono anche altri ragazzi, ovvero Nicolò, TrigNO e Ilan che devono affrontare delle sfide perché hanno ricevuto un provvedimento disciplinare per non aver rispettato la casetta lasciando tutto in disordine. C’è poi un piccolo mistero che al momento ancora non è stato svelato. Ovvero quello di Luk3. Era assente nelle ultime puntate ed anche in quella andata in onda il 22 dicembre.

La finale prima della pausa natalizia. Al momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale sul motivo di una così lunga assenza ed i fan sono in attesa di sapere che cosa stia accadendo. Speriamo solamente che non venga eliminato. Ci aspetta quindi una puntata davvero molto interessante per quanto riguarda le sfide e sicuramente i tantissimi ospiti che verranno a trovare Maria e tutti i suoi ragazzi nella scuola!