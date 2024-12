Amici 24, anticipazioni puntata 8 dicembre: discussione tra due insegnanti per “mancanza di rispetto”

Che cosa possiamo vedere nella nuova ed attesa puntata per quanto riguarda Amici? Scopriamo in anteprima quello che accadrà. Sembra esserci una lite molto importante.

Ogni giorno possiamo vedere alcuni momenti di quello che accade all’interno della scuola di Amici. Mentre la domenica abbiamo una puntata bella lunga ed interessante. Come avviene per molte trasmissione viene registrata. Ecco per quale motivo possiamo sapere in anteprima quello che accade.

Noi oggi vogliamo farti conoscere le anticipazioni in modo particolare per una lite tra due insegnanti. Andiamo a vedere quali sono stati i contendenti e per quale motivo.

Un litigio che non ti aspetti tra due insegnati ad Amici

Il programma che cerca nuovi talenti nel mondo della danza e dello spettacolo in Italia è molto amato e Maria De Filippi lo conduce dal suo inizio. Vi ricordiamo che questa scuola sotto i riflettori ha avuto allievi che sono diventanti molto famosi. Basta ricordare Emma Marrone, Elodie, Alessandra Amoroso, Irama e tantissimi altri.

La scuola di Amici è sempre seguitissima ma scopriamo in anteprima che cosa ci attende domenica. Iniziamo dalla maestra Alessandra Celentano che mette alla prova Francesca, ovvero una delle ballerine maggiormente portate in questo momento all’interno della scuola.

Il compito che le ha assegno deve mostrare tutta la sua femminilità. Le parole dell’insegnante sono state “Vorrei vedere Francesca donna, unica e inimitabile“. Una sfida importante che potrebbe far conoscere nuovi lati della giovane e bravissima ragazza. Anche la sua professoressa, ovvero Deborah Lettieri ha accettato con molto interesse.

La ragazza, ballando con i tacchi, riuscirà a vincere la sfida proposta dalla Celentano? Non sono mancati, però dei momenti di forte tensione tra altre due professoresse. Questa volta ci dedichiamo alla parte della canzone. Anna Pettinelli, infatti, ha avuto un contrasto con Lorella Cuccarini per una possibile mancanza di rispetto di Luk3 durante i provini.

Le sue parole sono state “Poteva chiamarmi, ha il mio numero“. Adesso come risponde Lorella Cuccarini? Possiamo solamente attendere e vedere gli sviluppi insieme. La sfida si fa sempre più competitiva perché tutti i ragazzi vogliono arrivare al serale ma devono convincere i professori e vincere le sfide che gli vengono proposte.

Quindi sintonizziamoci su Canale 5 domenica 8 dicembre e vediamo nel dettaglio che cosa accadrà. Siamo certi che ci godremo, come sempre, uno spettacolo indimenticabile perché il livello di quest’anno all’interno della scuola è davvero molto alto!