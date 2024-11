Amici 24, frecciata di Maria De Filippi: “Dette cose senza senso, su di me…”

Nel corso della nona puntata di domenica 24 novembre di Amici 24, Maria De Filippi ha lanciato una frecciata agli allievi della scuola.

Sul finire dell’ultima puntata di Amici 24 mandata in onda, prima di passare a un compito, Maria De Filippi ha voluto confrontarsi con un allievo, ricordandogli che lei e la produzione sono in grado di sentire tutto ciò che i ragazzi dicono, anche a microfono spento.

Gli ha chiesto come stava e poi gli ha lanciato una frecciatina. In tanti hanno pensato che la conduttrice possa essere stata informata di qualche commento sgradevole. Altri l’hanno interpretata diversamente: come una battuta, con cui però ricordare a tutti gli allievi della scuola di mantenere un atteggiamento più professionale.

Ma che cosa voleva Maria De Filippi dal ragazzo? Perché gli ha parlato? Maria è intervenuta perché lo vedeva abbattuto e perché ricordava quanto accaduto nei giorni scorsi, quando il giovane si è lasciato andare a un lungo momento di sconforto.

Abbiamo a che fare con un giovane cantante che probabilmente non si sente molto apprezzato da giudici e compagni. Il ragazzo ha mostrato di essere in difficoltà con le cover. E la conduttrice lo ha appunto invitata a non abbattersi. Ed è qui che gli ha ricordato una cosa che lui stesso, poco prima, aveva detto al microfono, credendo che non fosse acceso.

La frecciata di Maria De Filippi all’allievo di Amici 24: “Non dite cose su di me…“

Il cantante in questione è Luk3, anche in questa puntata arrivato ultimo in classifica. Il tiktoker e speaker che sogna una carriera da cantante già nei giorni scorsi aveva avuto un piccolo crollo. Si era chiuso in bagno e si era lamentato spiegando di sentirsi percepito come un ragazzino che fa canzoncine. Maria lo aveva già consolato ricordandogli che per un ragazzo è giusto scrivere canzoni da “ragazzo”, e che anche Jovanotti, a vent’anni, scriveva canzoni che potevano apparire più superficiali o leggere.

Poi è arrivato il serale. E quasi sul finire della puntata, la presentatrice ha preso la parola e si è rivolta proprio al giovane. “Volevo chiedere a Luk3 come sta sinceramente… un po’ meglio?“, ha esordito la conduttrice. “Ti ho sentito dire spesso che la tua difficoltà sono le cover e stai imparando a gestire questa difficoltà e che non l’avevi mai fatto e che hai iniziato qui“.

L’allievo le ha risposto che spera di avere il tempo di poter imparare. La conduttrice ha scosso la testa e ha replicato: “Mi hanno detto che dicevi cose senza senso… quando mi sono fermata. Voi avete il collarino, e si sente quello che dite… quindi non dite su di me perché le saprei“. Ha riso e poi ha concluso: “Mi hanno detto che hai detto che questa sarà l’ultima volta e poi te ne vai. Non partire così, non devi assolutamente partire così“.

Luk3, all’anagrafe Luca Pasquariello, è già un personaggio amatissimo dal pubblico della generazione Z per alcune sue canzoni e come personaggio social e della radio. Ad Amici si sente però fuori dal proprio contesto e ha paura di non essere apprezzato: quella di Maria non era una frecciata nei suoi confronti ma uno sprono a non mollare.