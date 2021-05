Amministrative 2021 a FORMIA, accordo tra M5S e Un’altra città

Movimento 5 Stelle e Un’Altra Città affronteranno insieme la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative. A darne l’annuncio Antonio Romano per i 5 Stelle e Christian Lombardi per Un’Altra Città: “Negli ultimi due mesi ci siamo incontrati a più riprese con tutti gli attivisti, ognuno dei due gruppi indicando le proprie priorità per la città e proprio da qui sono partiti quattordici tavoli tematici a cui entrambi i gruppi hanno partecipato con incontri settimanali che hanno condotto a un programma condiviso fatto di azioni concrete e che mirano a cambiare in modo tangibile il volto della città”. Un percorso che non si conclude qui: “Mentre il lavoro sul programma proseguiva, parimenti è andata avanti una fitta interlocuzione con le forze politiche presenti in città e che auspichiamo condividano e implementino con contenuti il programma così come è stato redatto fino a ora. Siamo consapevoli – proseguono -, che le prossime elezioni amministrative rappresenteranno un vero e proprio spartiacque nella storia cittadina, un’opportunità di rilancio unica grazie anche ai finanziamenti europei che la nostra città sarà in grado di attirare, l’occasione per rimettere finalmente Formia al centro del Golfo, non più subalterna alle realtà limitrofe ma protagonista. Proprio per questo – aggiungono -, sulla scelta del futuro candidato Sindaco non accoglieremo accordi al ribasso, opinioni ideologiche, stereotipate, personalistiche, candidature poco chiare e che danneggino il bene comune di tutti i cittadini. Allo stesso modo apprezziamo l’enorme sforzo che alcune forze politiche cittadine stanno portando avanti, e per loro la nostra porta resta aperta, per mettere un freno a chi prova a spaccare l’anima progressista, liberale, indipendente, creativa, tollerante e di accoglienza connaturata alla nostra città”.

MOVIMENTO POLITICO UN’ALTRA CITTÀ