Ancora voglia di film natalizi? Non perderti quello in onda stasera: è tra i cult più amati

Un film che non ti puoi assolutamente perdere se ami il periodo natalizio, anche se appena terminato. Scopriamolo insieme! Si tratta di un vero e proprio cult.

Molto spesso la sera non sappiamo che cosa vedere sul piccolo schermo per rilassarci dopo una lunghissima giornata impegnata tra lavoro, casa e famiglia. Cosa che non succede mai nel periodo natalizio perché ci sono sempre dei film molto interessanti da vedere, devi veri e propri cult che tutti amiamo.

Come accade oggi, dove possiamo vedere un film che rientra nello spirito natalizio anche se le festività sono passate da pochissimo. Ma dove possiamo vederlo e di quale si tratta? Ecco tutto nel dettaglio.

Un cult che anche tu ami lo vedrai questa sera in tv

Questa sera va in onda uno degli ultimi film che tutti noi amiamo e speriamo di vedere durante il periodo delle feste con tutta la famiglia. E’ diventato una sorta di rituale. Ma sai di quale parliamo? Ovviamente delle serie che vede come protagonista un giovanissimo Macaulay Culkin. Avete capito di quale film parliamo?

Ovviamente di Mamma ho riperso l’aereo. Questa sera alle 21.20 su Italia1 potremmo ammirarlo per la centesima volta, ma se così non fosse, ecco la trama in breve. Durante una partenza prima di Natale, il giovane Kevin McCallister si trova a New York, invece che in Florida con tutta la sua adorata famiglia.

Questa volta, però, ha a disposizione la carta di credito del padre ed ecco che inizia ad esplorare questa meravigliosa cittadina con entusiasmo. Arriva a soggiornare al noto e lussuoso Plaza Hotel. Ma qualcosa disturba le sue giornate. Scopre, infatti che i ladri combina guai, Harry e Marv, sono usciti di prigione e sembra che stiano progettando un nuovo colpo.

Ecco quindi che il giovane Kevin inizia a trasformare una vecchia casa abbandonata in une vera e propria trappola per i due criminali. Il suo ingegno e le sue trappole sono sempre qualcosa di molto particolare e divertente che vi faranno trascorrere una serata diversa dal solito in allegria. Il film è del 1992 ed ha una durata di due ore.

Quando è uscito al cinema ha riscosso un incredibile successo al botteghino confermando Macaulay Culkin come la star più giovane degli anni novanta. Nel cast del film troviamo oltre a Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Tim Curry. Quindi adesso sai che cosa vedere sul piccolo schermo questa sera e passare una serata spensierata.