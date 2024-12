Andrea Bocelli, chi sono i figli Matteo, Amos e Virginia e cosa fanno nella vita: tutto su di loro

Lui è un cantante di fama mondiale ma quanti figli ha e cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamo tutto su di lui e sulla sua bellissima famiglia.

Impossibile non conoscere Andrea Bocelli una voce bellissima che da anni illumina il panorama mondiale della musica. Un cantante lirico ma non solo che ha una vita molto privata. Noi oggi ti vogliamo far conoscere chi sono i suoi bellissimi tre figli e che cosa hanno deciso di fare nella vita.

Quindi non ci dilunghiamo troppo ed andiamo a vedere tutto su di lui. Siamo certi che rimarrai sorpreso a leggere di queste tre bellissimi ragazzi.

Andrea Bocelli, tutto sui figli

Lui è un cantante bravissimo che abbiamo visto anche di recente in alcune puntate registrate a Roma nella soap opera americana più conosciuta di sempre, parliamo di Beautiful. Andrea Bocelli sarà oggi ospite del nuovo appuntamento di Verissimo condotto dalla perfetta Silvia Toffanin.

Ma che cosa sappiamo sulla sua vita privata? Come prima cosa vi diciamo che si è sposato due volte ed ha avuto due figlia dalla prima moglie mentre dalla seconda unione è nata la piccola di casa. L’attuale moglie è Veronica Berti, la mamma della ragazza. Iniziamo a conoscere i ragazzi in base alla loro età.

Il maggiore è Amos Bocelli nato il 22 febbraio del 1995, dopo solamente tre anni dal matrimonio con Enrica. Si è laureato in ingegnieria aerospaziale nel 2018 presso l’Università degli Studi di Pisa. Durante una intervista al Rolling Stone aveva dichiarato che ha piacere dell’affetto che le persone provano nei confronti del padre.

Ha confessato che è capito che spuntasse ad una festa in casa ed in un primo momento gli amici rimanevano un po’ rigidi ma Andrea ama fare le pubbliche relazioni e di conseguenza dopo pochissimo il clima si stemperava e tutti dicevano ‘Però, il tuo babbo è proprio ganzo‘.

Il secondo genito è Matteo Bocelli. Nato l’8 ottobre del 1997 ed ha deciso di seguire le orme del padre. Ha iniziato studiando presso il Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca e a solamente 21 anni ha firmato un contratto con la Capital Records. In una intervista sulle pagine di Chi ha rivelato che per lui Andrea Bocelli è il padre e quindi non lo spaventa il paragone.

L’ultima nata in casa Bocelli è Virginia. Anno 2012. La piccola è una ragazza allegra e vivace che sembra avere una grande passione per la musica. Durante il concerto di Natale si è esibita con il padre nel brano Hallelujah. Una famiglia allargata ma molto unita, forse anche dalla passione per la musica.