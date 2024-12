Andrea Giambruno parla dopo oltre un anno: “Vita sgretolata, un disegno per farmi fuori”

Dopo più di un anno di silenzio a causa dello scandalo del fuorionda di Striscia la notizia, Andrea Giambruno ha deciso di tornare a parlare pubblicamente.

Nell’ottobre dello scorso anno, Giorgia Meloni aveva annunciato pubblicamente con un post social la rottura con il giornalista e conduttore di Mediaset. Parole che hanno sancito la fine della storia d’amore da cui è nata la loro prima ed unica figlia. Una scelta dolorosa per la premier, dietro cui ci sono stati i clamorosi fuorionda mandati in onda da Striscia la Notizia.

Il caso era scoppiato il 18 ottobre 2023, quando il TG satirico aveva mandato in onda alcuni filmati in cui Andrea Giambruno appariva in atteggiamenti particolari nei confronti di una collega. A far traboccare il vaso è stato poi un secondo video del fuorionda, in cui il giornalista faceva delle battute a sfondo sessuale con delle colleghe.

Proprio questi filmati ha spinto l’azienda a togliere Giambruno dalla conduzione del talk show mattutino di Rete 4, così come ha convinto Meloni ha chiudere con il compagno dopo dieci anni. A distanza di tutto questo tempo, Giambruno ha rotto il silenzio sulla sua situazione attuale e ha accettato l’invito di Dritto e Rovescio.

Andrea Giambruno a Dritto e Rovescio: la sua vita dopo lo scandalo dei furionda

Intervistato da Paolo De Debbio durante Dritto e Rovescio, Andrea Giambruno ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo lo scandalo dei fuorionda di Striscia la notizia. Il giornalista ha ripercorso tutti i passaggi della vicenda che lo ha coinvolto e ha raccontato di averci messo due mesi nel rivedere quei video che hanno sgretolato la sua vita nel giro di una notte.

Giambruno ha ammesso di aver avuto paura nel vedere quel fuorionda. “Non riuscivo a rivedere me stesso e la prima volta che ho rivisto quella cosa lì, io non mi ci sono riconosciuto“, ha detto. Le sue parole però non sono finite qui, visto che il giornalista ha parlato che ci sarebbe stato “un disegno dietro”, in quanto, sempre secondo il suo punto di vista, a qualcuno dava fastidio che potesse esercitare la professione.

“Qualunque cosa dicessi veniva presa e passata al lanternino. – ha detto durante l’intervista con Del Debbio – E comunque qualunque cosa non andava bene e veniva riferita al presidente del Consiglio”, ha aggiunto Giambruno per poi ricordare quando a Meloni era stata posta una domanda su di lui durante il G20 a Bali.