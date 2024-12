Anna Oxa: i tre mariti e la lunga relazione da cui sono nati due figli. Tutto sulla sua vita amorosa

Dopo mesi di silenzio mediatico, Anna Oxa torna in tv: i tre mariti e gli affetti familiari della star della canzone pop italiana.

L’esordio di Anna Oxa risale a quasi quarantasette anni fa. Nel gennaio del 1978, appena diciassettenne, Anna Oxa esordì sul palco di Sanremo con una delle sue canzoni più iconiche: Un’emozione da poco, scritta per lei da Ivano Fossati insieme al bassista Guido Guglielminetti. Con quella canzone e con quell’esibizione, l’artista nata a Bari da padre albanese si trasformò immediatamente in una stella della musica leggere italiana e in un’interprete seguita e ammirata da tantissimi fan.

Nel corso degli anni ha partecipato altre quattordici volte a Sanremo, arrivando per due volte prima (nel 1989, con Ti lascerò, insieme a Fausto Leali, e poi nel 1999, con Senza pietà). L’ultima sua apparizione all’Ariston risale al 2023, quando è arrivata venticinquesima con Sali (canto dell’anima). Poco dopo, è tornata dopo anni a farsi intervistare in RAI, a Belve, da Francesca Fagnani. E lì, la Oxa volle smentire le voci su una presunta lite avvenuta dietro le quinte della kermesse con la cantante Madame.

L’intensa vita sentimentale di Anna Oxa: tre mariti e due figli

Dopo quell’apparizione, non si è più vista in tv. Ci tornerà presto: sarà infatti tra i cantanti de L’anno che verrà, il concerto di Capodanno trasmesso da Reggio Calabria dalla RAI la notte del 31 dicembre. Ma si sa poco di quello che la cantante ha fatto in questo periodo che ha trascorso più lontana dalle scene. La Oxa è molto gelosa della propria vita privata, anche se conosciamo molti dettagli della sua storia passata.

Sappiamo che Anna Oxa ha avuto tre mariti. Il primo matrimonio è stato con il musicista e produttore Franco Ciani, che ha scritto per lei successo intramontabili come Ti lascerò e Quando nasce un amore. Quel matrimonio è durato dal 1982 al 1989. Ciani è scomparso nel 2020: è morto suicida. Successivamente Anna si è sposata con l’imprenditore e politico kosovaro Behgjet Pacolli. Questa nuova unione è durata solo tra anni: dal 1999 al 2002.

Poi è arrivato il terzo matrimonio, con Marco Sansonetti, sua ex guardia del corpo. Anna e Marco sono stati insieme dal 2006 al 2008, quindi è arrivato il divorzio. Oltre a questi tre mariti, la Oxa ha avuto una lunga relazione con Gianni Belleno, batterista del gruppo prog-rock New Trolls. I due musicisti sono stati insieme dal 1989 al 1999. E proprio da questa relazione sono nati i suoi due figli, Francesca e Qazim.

Non sappiamo se oggi la Oxa è legata a un nuovo partner. Sui social, la cantante sponsorizza i propri concerti e le nuove pubblicazioni, senza concedere troppo ai follower a proposito della propria quotidianità. Il suo fascino sta anche in questa sua aura da diva indisponibile e misteriosa di altri tempi.