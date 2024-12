Anna Pettinelli esce allo scoperto su sua figlia: parole commoventi

Anna Pettinelli si trasforma letteralmente quando ha modo di parlare di sua figlia Carolina, impossibile non commuoversi per le sue parole.

Chi segue abitualmente “Amici” ha imparato a conoscere il carattere di Anna Pettinelli, da tempo insegnante di canto nel talent show, che si rivela spesso piuttosto rigorosa con i ragazzi che segue, così da ottenere sempre il massimo da loro. A volte lei arriva anche a prendere scelte inaspettate e che fanno discutere, ma poco importa, a suo dire è fondamentale che un ragazzo non si illuda, ma sappia bene quali sono i suoi difetti e dove migliorare.

Nel privato lei è del tutto diversa, come è apparso evidente nelle occasioni in cui lei si è mostrata senza troppi filtri. Basti pensare, ad esempio, a quando qualche anno fa aveva partecipato a “Temptation Island” con il suo fidanzato dell’epoca, ma anche a quando lei si lascia andare e parla dei suoi affetti più cari, tra cui spicca la sua unica figlia Carolina. Le due sono legatissime, nonostante la ragazza sia ormai adulta.

La confessione di Anna Pettinelli sulla figlia Carolina

Anna Pettinelli è tanto esuberante quando è in Tv (tanti hanno in mente le sue continue battute con Rudy Zerbi) quanto è dolce nella sua vita privata, a maggior ragione con la persona che è più importante per lei. Non si tratta di un uomo che lei ama, dopo le ultime delusioni lei pensa di avere chiuso con i sentimenti (anche se spesso in casi simili la vita ci sorprende), ma di chi ha avuto la vita grazie a lei, sua figlia Carolina.

“Sono una mamma protettiva e attenta – ha detto al settimanale ‘F’ -. L’ho sempre portata con me da quando aveva tre mesi, ma l’ho lasciata anche tanto libera, non le ho mai proibito nulla ma devo dire che sono stata molto fortunata. È sempre stata una ragazza con la testa sulle spalle, non ho mai dovuto andare a recuperarla da qualche parte quando era ubriaca. Abbiamo un legame fortissimo. Ho conosciuto tutti i suoi fidanzati, così come lei i miei”.

Da poco la giovane ha deciso di andare a vivere da sola, così da essere più indipendente, ma questo non ha smentito minimamente intaccato il loro rapporto, anzi: “Da qualche mese non abitiamo più insieme, a 32 anni finalmente – finalmente per lei, intendo – è andata a vivere da sola. MIa figlia è il mio cuore. È il mio cuore, non solo un pezzo di cuore. Poi, chi ha figli sa benissimo che qualsiasi cosa si faccia, una parte del nostro cervello pensa sempre a loro”.

L’amore che Anna Pettinelli prova per sua figlia non è minimamente in discussione, anzi è del tutto ricambiato pur non vivendo più insieme: “Io sono pazza di mia madre. È la persona più buona che abbia mai conosciuto, anche se non glielo dico spesso” – ha detto Carolina a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’.