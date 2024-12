Annaffiare il giardino in inverno è una buona o cattiva idea? Come comportarsi

Tanti si chiedono se in inverno sia giusto o meno annaffiare il giardino. Ecco che cosa dicono gli esperti, così non avrai più dubbi.

Se in estate le piante provate dal caldo e dai raggi del sole vengono annaffiate regolarmente, in inverno può sorgere qualche dubbio sull’argomento. Soprattutto nel caso di quelle specie vegetali che si trovano all’aperto in giardino e che quindi ricevono già l’acqua piovana e sono esposte ogni giorno all’umidità.

Molti pensano che proprio per questo motivo si possa fare a meno di annaffiare le piante o comunque ridurre la frequenza con cui ci si occupa di questa attività, ma siamo sicuri che sia proprio questo il comportamento corretto?

Per non rischiare più di commettere errori sciocchi facciamo chiarezza una volta per tutta e vediamo che cosa dicono gli esperti a riguardo.

Bisogna annaffiare il giardino anche in inverno? Cosa dicono gli esperti

Come abbiamo già detto, spesso non si sa esattamente come comportarsi in inverno con l’annaffiatura delle piante, specie quelle situate in giardino o comunque all’aperto su terrazzi e balconi. A molti viene spontaneo ridurre la frequenza con cui si svolge tale attività, ma vediamo che cosa bisognerebbe fare veramente per continuare a far crescere fiori e piante belli sani e rigogliosi.

Al contrario di quanto si possa pensare, nemmeno nei mesi più freddi dell’anno si può smettere di annaffiare le piante. A tal proposito, il Garden Center Gerbeaud spiega che “non tutte le piante sono dormienti durante questa stagione: alcune crescono, altre fioriscono o addirittura fruttificano. Il loro fabbisogno idrico è quindi ancora rilevante“.

Sicuramente possiamo dire che in generale le piogge invernali sono sufficienti per la maggior parte delle piante e degli alberi da esterno. Tuttavia, se le precipitazioni sono scarse o nel caso specifico di alcune specie vegetali è necessario proseguire con la regolare annaffiatura.

Per l’esattezza, occorre annaffiare una volta alla settimana conifere, piante sempreverdi e piante da fiore o frutti invernali. Stesso discorso per verdure invernali in piena raccolta come cavoli, spinaci e insalate. Si deve evitare di annaffiare o comunque è sufficiente annaffiare poco le piante in riposo vegetativo come i bulbi da fiore.

Infine, non bisogna assolutamente dimenticare di irrigare le piante in vaso che sono quelle che hanno più bisogno in assoluto di acqua. “Sono più sensibili alla siccità che in piena terra a causa del piccolo volume di terreno disponibile “. Spiegano gli esperti. L’ideale sarebbe annaffiare le piante di mattina o nel primo pomeriggio, al riparo dal gelo. In questo modo, l’acqua in eccesso avrà il tempo di defluire prima del calare della notte e del freddo.