Anniversario della fondazione della Polizia: encomi al compianto Enzo Marino e ai commissari Natissi e Forte

Anche il sindaco Beniamino Maschietto, in rappresentanza della Città di Fondi, ha preso parte questa mattina alla cerimonia, organizzata nel capoluogo alla presenza del prefetto Maurizio Falco e del Questore Michele Maria Spina, per il 170° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato. In oltre un secolo e mezzo, pur con denominazioni e uniformi diverse, la polizia è sempre stata ed è tuttora al servizio della nazione con immutato spirito.

A tutti gli agenti in servizio a Fondi, in provincia di Latina e in tutta Italia, è andato il ringraziamento del sindaco e della città di Fondi per il prezioso lavoro che ogni giorno svolgono con coraggio e spirito di sacrificio. Durante le celebrazioni un momento particolarmente sentito è stato dedicato agli encomi.

Tra gli agenti premiati anche il compianto cittadino di Fondi Enzo Marino, prematuramente scomparso nel 2021, nel fiore degli anni e in un momento di massimo splendore della sua carriera e della sua vita, che lo hanno sempre visto al servizio della collettività e in prima linea nell’aiutare il prossimo.

A ritirare l’encomio solenne la moglie nonché agente della polizia locale Filomena Bortone e il figlio Emmanuele Pio Marino, accompagnati per l’occasione dal dottor Alessandro Tocco, amico fraterno di Enzo Marino e attualmente a capo della divisione anticrimine di Latina.

Mentre il Questore Michele Maria Spina consegnava il riconoscimento, non sono mancati fragorosi applausi e momenti di commozione da parte del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e dei colleghi che ricordano Enzo Marino come un agente modello e una persona dal grande cuore, sempre disponibile nell’aiutare il prossimo sul lavoro, nel tempo dedicato al volontariato come fondatore dell’Associazione dei Falchi di pronto intervento e nella quotidianità.

La stessa Associazione dei Falchi, presieduta da Mario Marino, fratello di Enzo e punto di riferimento nel mondo del volontariato pontino, è stata invitata all’evento dal Questore e ringraziata pubblicamente.

Le motivazioni dell’encomio: evidenziando elevate capacità professionali, non comune determinazione operativa e sprezzo del pericolo, unitamente ad un altro operatore, espletava una complessa operazione di soccorso in occasione di un violento e vasto incendio, divampato in una zona antistante un villaggio turistico. Terracina (LT) 4 luglio 2015.

Per quanto riguarda la Città di Fondi, un altro encomio è stato concesso al Commissario Capo della Polizia di Stato Emanuela Forte e al Sostituto Commissario Coordinatore Pasquale Natissi, con la seguente motivazione: evidenziando spiccate qualità professionali, coordinavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di indagare 37 persone per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.