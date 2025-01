Ansia e stress durante il giorno? Evita questa brutta abitudine appena sveglio

Se nel corso della giornata ci si sente sopraffatti da ansia e stress la causa potrebbe essere una cattiva abitudine che abbiamo praticamente tutti la mattina.

Al giorno d’oggi sono sempre di più coloro che si ritrovano a fare i conti con stati di stress e ansia. Tra le due condizioni – definite come un fenomeno tipico della società moderna – esiste un collegamento: la prima, infatti, rappresenta uno dei principali fattori scatenanti della seconda. Molto spesso a provocare il nostro malessere è una brutta abitudine, ormai comune a tantissime persone.

Quando si parla di stress, si fa rifermento ad un risposta del nostro corpo (in particolare del sistema nervoso) alle richieste provenienti dall’ambiente esterno. Solitamente questo meccanismo avviene senza determinare conseguenze negative sulla salute. Tuttavia, quando i compiti iniziano ad essere percepiti come troppi e l’organismo non riesce a formulare una risposta adeguata, si finisce col lasciarsi prendere dall’apprensione sentendosi sovraffaticati.

Anche l’ansia non è altro che una risposta alle situazioni di emergenza e pericolo, o che vengono vissute come tali. Si tratta di una sorta di “allarme” utile all’organismo per prepararci a qualsiasi evenienza. Questa diventa un disturbo quando la sua manifestazione si fa sempre più frequente, anche nei momenti meno opportuni, e la sua durata ed intensità intaccano la quotidianità di una persona.

L’abitudine a cui rinunciare la mattina appena svegli: provoca solo ansia e stress

Uno stress prolungato ed eccesivo può diventare causa di ansia, come spiegato dalla dottoressa Federica Lollo, psicologa e psicoterapeuta dell’Humanitas. I fattori scatenanti di tali disturbi sono molteplici e, negli ultimi anni, diversi esperti hanno messo in evidenza l’impatto che i social network possono avere sulla nostra salute mentale.

Gli smartphone fanno ormai parte delle nostre vite e l’avvento di Internet ha rivoluzionato il modo in cui interagiamo tra noi, ci informiamo e percepiamo il mondo che ci circonda. Eppure un utilizzo smodato dei social rischia di avere conseguenze negative sugli utenti: il confronto continuo con gli altri e l’accesso a qualsiasi genere di notizia (comprese le fake news) possono intaccare l’autostima degli user e provocare ansia e stress in questi ultimi.

Per tale ragione si consiglia di usare i propri smartphone con una certa consapevolezza, dandosi dei limiti di tempo quando si tratta di navigare sui social. Una cattiva abitudine a cui dovremmo rinunciare tutti è guardare il cellulare fin da appena svegli. Fare scrolling, scorrendo ossessivamente tra un contenuto e l’altro, può avere una pessima influenza sul nostro umore.

Ciò rischia di creare una vera e propria dipendenza provocando uno squilibrio nella produzione di dopamina nel corso della giornata. I social vengono ideati appositamente per attrarci con i loro contenuti, dei quali a lungo andare diventa impossibile fare a meno. Il suggerimento è di non guardare il cellulare almeno nei primi 20-30 minuti dal proprio risveglio. Lo stesso vale la sera: prima di andare a letto dovremmo evitare gli schermi luminosi di smartphone, computer e TV.