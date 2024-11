Anticipazioni Amici 24 novembre, studio allibito: chiesta modifica al regolamento

La puntata di Amici del 24 novembre sorprenderà il pubblico in studio e a casa con una richiesta assurda: le anticipazioni.

Che cosa aspettarsi dalla nuova puntata di Amici 24 che andrà in onda il 24 novembre, come al solito, alle 14:00 su Canale 5? I fan del talent già dovrebbero conoscere i nomi degli ospiti speciali invitati in studio… Sui social, il programma ha infatti annunciato da tempo la presenza dell’iconico Gianni Morandi e del cantautore Brunoni Sas.

Quanto alla gara e alle sfide, bisogna capire chi ha vinto e rimarrà nella scuola e chi invece ha perso e dovrà di conseguenza affrontare nuove prove dirette. Al Bano e Brunori Sas giudicheranno le esibizioni di canto. Poi, l’ex protagonista del talent Anbeta Toromani valuterà le esibizioni di ballo. C’è poi curiosità rispetto alle nuove esibizioni. Inoltre, gira voce che in studio sia stata levata una proposta alquanto spiazzante.

Ebbene, bisogna attendersi un bel dibattito. La proposta, del tutto inattesa, ha infatti scatenato un’accesissima discussione tra i professori della scuola. Come al solito Maria De Filippi ha mantenuto invece una posizione neutrale, guardando il tutto dalla giusta prospettiva.

Proposta di modifica al regolamento: cosa accadrà nella puntata di Amici del 24 novembre

Torniamo alle sfide. Nella puntata del 24 novembre di Amici, Vybes ha vinto la sua sfida e ciò significa che rimarrà nella scuola. Luk3 e Teodora sono invece arrivati ultimi e dovranno perciò affrontare le sfide dirette. Intanto, Antonia, la nuova entrante, ha vinto la gara di canto con il suo inedito. Si è esibito anche Daniele, vincendo la gara di ballo.

E poi si assisterà alla querelle sulla proposta di cui vi abbiamo accennato. A quanto pare, la professoressa Alessandra Celentano ha proposto una modifica al regolamento. Che cosa ha suggerendo e perché? La maestra di ballo ha voluto consigliare di introdurre una nuova severa regola: chi arriva ultimo per tre volte di fila dovrebbe essere eliminato definitivamente. La proposta, però, non è piaciuta a tutti i colleghi.

Secondo la Celentano, una misura del genere, potrebbe rivelarsi utile nell’incentivare gli allievi a migliorare costantemente. E sarebbe anche importante per lo show, cioè mantenere un livello di competizione più elevato. Tale proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra gli allievi. L’impressione è che la maggioranza di essi potrebbe sentirsi troppo pressata e quindi scoraggiata da una simile modifica al regolamento.

Anche Lorella Cuccarini e altri professori hanno espresso disaccordo. Rudy Zerbi, invece, ha mostrato sostegno alla proposta di Alessandra. Cosa succederà? A decidere, inevitabilmente, sarà Maria De Filippi con la sua redazione.