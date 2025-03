Anticipazioni Beautiful e Tradimento: nuova vita per R.J., per Guzide scoppia la bufera

Anticipazioni Beautiful e Tradimento sabato 8 marzo: in arrivo una nuova opportunità per R.J., mentre per Guzide ci sono ancora guai in vista.

Nuovo giorno, nuovo appuntamento con le anticipazioni di alcune delle fiction e delle serie tv più amate e seguite del momento, Beautiful e Tradimento. Scopriamo subito che cosa accadrà nelle puntate di domani, sabato 8 marzo 2025.

Si ricorda che al sabato Beautiful va in onda al consueto orario, dalle ore 14.40 alle ore 14.30 circa, mentre Tradimento slitta di mezz’ora, alle 14.45 circa, e proseguirà fino alle 16.30 quando lascerà spazio al celebre talk show condotto da Silvia Toffanin, Verissimo. L’appuntamento ovviamente è sempre su Canale 5.

Ma vediamo ora che cosa dobbiamo aspettarci dai nostri protagonisti preferiti. In particolare, per R.J. sembra essere in arrivo una nuova importante opportunità, mentre Guzide dovrà fare i conti con una serie di imprevisti.

Anticipazioni Beautiful: cosa succede sabato 8 marzo

Al centro dell’attenzione della puntata di sabato 8 marzo di Beautiful ci sarà R.J., il quale lavorerà in segreto con Eric alla nuova linea del nonno. Tra i due l’intesa è forte e anche Donna resta meravigliata da ciò che accade sotto ai suoi occhi e dai primi modelli nati da questa collaborazione.

Brooke invece andrà a parlare con la sorella per convincerla a far ammorbidire Eric, ma una volta arrivata lo trova in mezzo ai bozzetti insieme a R.J. ed anche lei resta stupita, pur essendo felice che suo figlio abbia deciso di iniziare il suo apprendistato di stilista con il nonno. Tuttavia, non riesce a comprendere il motivo di tutta quella segretezza.

Eric, dal canto suo, rivela a Brooke di aver ragione di credere che Ridge abbia intenzione di metterlo da parte e la invita ad avvertirlo di lavorare al massimo delle sue capacità perché è pronto a dimostrargli di essere ancora il numero uno. Thomas, invece, è ammirato nel vedere Ridge lavorare con le modelle alla propria collezione e lo sono anche Carter e Katie. Per Carter, la presenza di Eric in azienda è ancora fondamentale, ma per Katie sembra essere arrivato il momento che Eric lasci la guida dell’azienda ai suoi eredi.

Brooke alla fine torna da Ridge e gli riferisce del suo incontro con Eric e gli dice che R.J. ha finalmente iniziato a disegnare con il nonno e che i due insieme stanno creando una collezione segreta d’alta moda con cui Eric intende dimostrare al figlio di essere ancora un pilastro della Forrester.

Tradimento, anticipazioni puntate 8 marzo

Umit organizza una cena con Behram e lo porta nel ristorante dove ceneranno anche Tolga e Oylum insieme a Selin e Ozan. Quando i ragazzi arrivano, Umit li invita a sedersi, ma la situazione si fa sempre più tesa. Intanto, nello studio legale di Guzide le cose prendono una brutta piega: la sua reputazione sembrerebbe essere stata danneggiata dopo quanto accaduto con la causa di Oltan.

Ma le cattive notizie per Guzide non finiscono qua. La donna prova ad opporsi allo sfratto, ma il nuovo proprietario chiama la polizia per far sgombrare la casa quello stesso giorno. Tarik ha venduto anche tutte le altre proprietà di Guzide, grazie alla procura generale che molti anni prima la moglie gli aveva affidato. Yesim riceve una visita da Nihal, una ex amante di Tarik, che le propone di sottrarre 500.000 dollari all’uomo con un finto test di paternità.

Yesim rifiuta e caccia la donna di casa. Poco dopo Tarik le comunica che finalmente avranno una bella casa tutta per loro, ovvero quella che è stata tolta alla prima moglie. Ozan, ignaro dell’accaduto, rientra in casa e trova Yesim, che lo informa della brutta novità.