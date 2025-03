Anticipazioni Beautiful e Tradimento: Ridge nei guai e colpo di scena tra Guzide e Sezai

Ecco le anticipazioni delle prossime puntate di due delle fiction più amate, Beautiful e Tradimento: che cosa dobbiamo aspettarci.

Come ogni giorno, anche oggi e domani andranno in onda al consueto orario due delle fiction più amate di sempre: Beautiful e Tradimento. In particolare, l’appuntamento con Beautiful è sempre alle ore 13.40 su Canale 5, mentre Tradimento inizia alle ore 14.10 sempre su Canale 5.

Ricordiamo a tal proposito che al sabato la messa in onda di Tradimento slitta di poco più di mezz’ora ed inizia alle ore 14.45, mentre la domenica occupa la fascia della prima serata, dalle ore 21.20 circa. Ma torniamo ora alle nostre anticipazioni e vediamo che cosa accadrà nelle prossime puntate. Ridge finisce nei guai e si assiste ad un colpo di scena tra Guzide e Sezai.

Anticipazioni Beautiful: che cosa succede nelle prossime puntate

Nella puntata odierna di Beautiful ne accadranno delle belle. Ridge sarà protagonista di una serie di turbamenti e preoccupazioni per la scelta fatta da Eric, dal momento che ritiene che questa nuova sfida possa metterlo troppo sotto pressione e causargli quindi una serie di difficoltà.

Brooke, dal canto suo, offrirà il proprio sostegno a Ridge per cercare di gestire al meglio la tensione con Eric, mentre Ridge cercherà di trovare un equilibrio tra il bene dell’azienda e quello della sua famiglia. Insomma, si troverà di fronte ad un vero e proprio bivio.

Nella puntata di venerdì 7 marzo, Ridge confesserà inoltre a Brooke che il fatto di non essere ancora riuscito a far appassionare il loro figlio R.J. al lavoro di stilista rappresenta per lui una vera e propria preoccupazione e di essere fra l’altro turbato per le tensioni con il padre, che non vuole assolutamente rallentare il ritmo di lavoro come lui gli ha suggerito.

Cosa accade nelle prossime puntate di Tradimento

Passando invece al noto serial televisivo drammatico turco, Tradimento, nelle prossime puntate Elmas, su richiesta di Oltan, non rivelerà agli Yenersoy il coinvolgimento di quest’ultimo nell’operazione. Guzide scopre che Ozan ha chiesto a Sezai di non frequentarla più fino a quando non sarà ufficialmente divorziata. Fortunatamente, però, Guzide andrà a trovare Sezai e i due riusciranno alla fine a chiarisi.

Nella puntata di domani, venerdì 7 marzo, Nazan scoprirà che Tolga ha detto a Oylum di aver chiuso i rapporti con il padre, ma il ragazzo sa che si tratta di una bugia, visto che Ercan gli ha inviato delle foto che mostrano la verità. Behram comincerà a pensare che forse dovrebbe confidarlo a Oylum e ne parla con il suo amico Ercan, che lo incita a inviare le foto alla ragazza.