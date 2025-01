Anticipazioni Beautiful: Liam sconvolge Steffy con un video segreto

I protagonisti di Beautiful, l’infinita soap di Canale 5, affronteranno un nuovo intrigo: stavolta c’entra un video mostrato a Steffy da Liam.

Liam Spencer, dopo la dolorosa rottura con Hope, sembra destinato a riavvicinarsi a Steffy Forrester. Fra il figlio di Bill e la figlia di Ridge e Taylor c’è sempre stato un legame molto forte. La stessa Hope, quando ha lasciato Liam ammettendo i propri sentimenti nei confronti di Thomas, ha accusato l’ormai ex marito di essere sempre stato troppo vicino a Steffy…

E Steffy non è di certo indifferente a Liam, anche se dice di essere felice con Finn. Per far sì che l’erede dell’impero Forrester e il figlio di Spenser possano tornare insieme bisogna dunque che la ragazza si disaffezioni al giovane dottore (interpretato da Tanner Novlan) che è ora suo marito. Il motore intuibile per favorire una simile svolta passa dall’avversione profonda di Steffy nei confronti della madre biologica di Finn: la perfida Sheila Carter, una delle antagoniste più temibili e, diciamocelo, più divertenti della soap.

Recentemente, Sheila è stata scarcerata, e Finn ha cercato più volte di rassicurare Steffy che la loro famiglia sarebbe stata al sicuro: lui non si sarebbe mai riavvicinato alla madre, così le ha giurato, proprio per tenerla a distanza di sicurezza. E qui entra in gioco Liam.

Liam mostra un video compromettente a Steffy: spolier su Beautiful

Nelle prossime puntate di Beautiful, il pubblico affronterà insieme a Steffy la scoperta di un video segreto, che le è stato consegnato da Liam, in cui Finn abbraccia Sheila. La scena, catturata dalle telecamere, si svolge nei corridoi del tribunale subito dopo la scarcerazione della criminale psicotica.

Ovviamente, tale video metterà Steffy in grande agitazione. La ragazza è convinta che Sheila possa mettere in pericolo la sua famiglia, come ha già fatto tante volte in passato.

Liam, dal canto suo, sembra intenzionato a sfruttare questo video per mettere Finn e Steffy l’uno contro l’altro. Il giovane Spencer, dopo la separazione da Hope, è interessato a rimettersi insieme a Steffy, e per farlo deve prima allontanarla da Finn. Pur avendo giurato alla stessa Steffy di non volersi intromettere nel suo matrimonio, si è impegnato attivamente per separarla da Finn.

Nelle prossime puntate di Beautiful, Wyatt sarà il primo a sospettare che suo fratello voglia riavvicinarsi all’ex moglie con la scusa di proteggerla da Sheila.

Il filmato riguardante Finn e Sheila è stato infatti girato proprio da Liam. Seguendo il marito di Steffy, Liam ha scoperto che il medico continua a vedere sua madre, dopo averla salvata da un attacco cardiaco. Proprio durante il processo, dopo essere stata scarcerata, Sheila abbraccerà il figlio che, anziché allontanarla, ricambierà il suo abbraccio. E il giovane Spencer riprenderà tutta la scena con il telefonino per far capire a Steffy che il marito le mente.