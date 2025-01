Anticipazioni e trame La Promessa 20-26 gennaio: Cruz controlla Manuel, in due lasciano

Scopriamo che cosa succede la prossima settimana per quanto riguarda la nostra amata soap opera spagnola. Tutte le novità e prepariamoci a due addi.

Sono alcuni anni che possiamo vedere, per quanto riguarda le reti Mediaset, delle soap opera che arrivano dalla Spagna e riescono ad intrattenere il pubblico a casa. Ricchissime di colpi di scena con una trama che cattura dal primo istante. Si sono poi affiancate anche quelle che arrivano dalla Turchia.

Ma noi oggi ti vogliamo svelare in anteprima che cosa succederà per quanto riguarda La Promessa dove ci attendono non uno ma ben due addi. Andiamo a capire meglio nel dettaglio.

La Promessa, le anticipazioni parlano di addi, ecco chi riguardano

Ogni giorno abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera La promessa che va in onda su rete 4 alle 19.35 circa. Ovviamente possiamo anche vederla in streaming, quando vogliamo, su Mediaset Infinity. Ma che cosa accadrà nei prossimi giorni? Scopriamolo insieme.

Iniziamo dicendo che Santos ha un forte interesse per Vera e questo non passa assolutamente inosservato. Ecco che Salvador fraintende quello che sta accadendo e si lascia andare ad una scenata di gelosia. Simona è molto preoccupata per l’atteggiamento di Virtudes e chiede aiuto a Candela per cercare di fare chiarezza in quello che accade.

Ne mentre, però, Curro è assolutamente convinto di arruolarsi e partire per la guerra. Lorenzo e Cruz lo appoggiano senza problemi mentre tutti gli altri cercano di fargli cambiare idea, ma sembra davvero impossibile. Manuel, intanto, chiede a Jena di diventare sua moglie, ma solamente perché molto influenzato dalle parole di Blanca.

Jena accetta la proposta anche se cerca di parlare e capire se è veramente sincero oppure no. La donna si confida con Maria e le mostra anche l’anello di fidanzamento che gli ha regalato. Curro, intanto, confessa come mai vuole veramente arruolarsi a Manuel. Il suo desiderio più grande è quello di allontanarsi dalla cugina per via dell’amore che non viene corrisposto dalla donna.

Cruz, è sempre molto sospettosa e decide di tenere sotto controllo Manuel perché è assolutamente convinta che abbia una relazione con Bianca. Nel mentre, Catalina, cerca di dare nuovo slancio alla sua attività e chiede un aiuto economi a Pelayo. Vera, stanca di quello che le sta facendo passare Santos con la sua arroganza, rivela la sua identità e lo respinge.

Lope, invece, è completamente confuso da quello che sta accadendo. Blanca, decide di comunicare a tutti la sua decisione di lasciare La Promessa. María Fernández, dopo essere stata a visitare i duchi de Abrontes non sa che cosa fare e si trova davanti ad un bivio molto importante. Ecco quindi che assisteremo ai due addi, quello di Blanca e di Curro. Cosa succederà poi? Possiamo solamente sintonizzarci su Rete4!