Anticipazioni Endless Love 2: tragico risveglio per Zeynep

Scopriamo che cosa ci attende per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera che arriva direttamente dalla Turchia! Questa volta non ci sono errori, la notizia é tragica.

Ogni giorno abbiamo modo di vedere una puntata per quanto riguarda la nostra soap che ci ha catturato. Arriva anche lei dalla Turchia, come è accaduto per tantissime altre di successo negli ultimi anni. Una volta alla settimana abbiamo anche modo di vedere un appuntamento la sera in prima tv.

Ma che cosa sta per accadere? Le anticipazioni non promettono assolutamente nulla di buono. Entriamo nel dettaglio di quello che accadrà a Zeynep.

Endless Love: le anticipazioni lasciano senza fiato

Le soap opera che arrivano dalla Turchia hanno fatto il loro inizio in sordina per poi aumentare di giorno in giorno. Sono davvero molto interessanti e ricchissime di colpi di scena. Come nel caso della nostra amatissima Endless Love. Possiamo vedere sempre qualcosa che ci lascia senza parole.

Ma facciamo un breve riepilogo. Abbiamo appena visto che Tarik ha convinto Nihan a non lasciare Kemal e concedergli una nuova possibilità. Emir, intanto, accusa la moglie di darle dei problemi. Ecco quindi che Mercan arresta Nihan.

Le anticipazioni che vi vogliamo indicare oggi sono molto forti. Ma iniziamo con calma per capire che cosa vedremo. Come prima cosa dopo le tantissime difficoltà per questo grande passo, finalmente Nihan e Kemal si sposeranno in riva al mare! Ma andrà tutto liscio? Ovviamente no!

Nel mentre, Emir, è deciso che deve togliere la vita a Kemal e a fermarlo sarà Zeynep che cerca di non far uscire di casa il marito. L’uomo, purtroppo, non vuole sentire ragione ed uscirà di casa con la macchina partendo a tutta velocità. La donna cerca di fermarlo ugualmente ed ecco che viene travolta.

Emir porta di corsa la sua amata in ospedale e le continua ad urlare disperato di non morire. L’attesa é difficilissima ma dopo ore il medico comunica una bella notizia, l’intervento é riuscito! Purtroppo, però, il piccolo che portava in grembo non ha avuto la stessa fortuna ed é morto.

Purtroppo dovrà essere lui a dare la notizia a Zeynep e questo lo tormenta moltissimo. La donna quando viene avvisata del fatto cade nella disperazione ed accusa Emir di essere il responsabile. “L’hai ucciso tu! Sei un assassino”, urlerà in lacrime. L’uomo però cerca di metterla, anche in questo caso contro la sua famiglia dicendo che è colpa di Kemal.

Esce dalla stanza ed incontra la madre che chiede notizie di Zeynep ma l’uomo con il suo solito modo di fare “È impegnata ad accusarmi, se vuoi puoi unirti a lei”. Mujgan capisce il dolore di Emir e cerca di aiutarlo ma lui decide di andare via dall’ospedale. Cosa succederà poi? Non possiamo ancora saperlo ma l’appuntamento è ogni giorno su Canale5!