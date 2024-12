Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Maria torna a Milano dopo una dolorosa scoperta

Che cosa possiamo vedere la prossima settimana? Le anticipazioni sono abbastanza scioccanti. Ecco tutto nel dettaglio, questa volta non c’è errore.

Ogni giorno abbiamo modo di vedere la nostra amatissima soap opera che viene girata in Italia, dove le vicende ruotano attorno ad un grande magazzino di moda milanese. Ci sono gioie e dolori, come nella vita di tutti e giorni ma qualcosa di molto particolare sta per accadere.

Si perché Maria tornerà a Milano ma il motivo non sarà felice. Scopriamo insieme che cosa succede e quando lo vedremo in onda, quindi non ci dilunghiamo troppo ed entriamo nel dettaglio.

Il Paradiso delle Signore, Maria è senza parole

In questi giorni stiamo assistendo ad un momento molto particolare perché Odile ha causato, non volendo, un brutto incidente. Ma che cosa succederà adesso? Entriamo nel dettaglio della nostra amata soap opera. Iniziamo dicendo che Odile è molto vicina a Matteo Portelli dopo la fine della sua relazione con la stilista che ha deciso di lasciare Milano ed andare a vivere in Francia.

Matteo, quindi, inizia a fidarsi della donna e gli confida le sue pene d’amore. Il legame tra i due diventerà molto stretto e questo, alla contessa Adelaide, non piace assolutamente, anzi! Tra Matteo e Odile si potrebbe anche accendere nuovamente la passione, ma non è ancora confermato.

Anche perché, Odile, aveva mostrato interesse nei confronti del giovane. In casa Puglisi, stupendo tutti, arriva la notizia che Matteo è nuovamente innamorato, si riferiscono proprio a questo? Maria, quindi, potrebbe scoprire dalla sorella Agata o dalla Mamma che Matteo si sta rifacendo una vita.

Ecco che presa dalla gelosie potrebbe tornare improvvisamente a Milano. Ricordiamoci che era stata Maria a dire addio a Matteo Portelli perché aveva scoperto tutto sul caso Hofer. La stilista non si riusciva a fidarsi dell’uomo perché l’aveva preso in giro per dei mesi, ma non solo, l’ha tenuta al segreto dalla verità tramando alle sue spalle.

Questo ha portato quindi ad annullare il loro matrimonio che era programmato per la prossime primavera. Forse però l’amore di Maria non è assolutamente terminato nei confronti di Matteo e sentire che è vicino ad una donna potrebbe essere il punto di svolta in questa complicata relazione.

Per il momento non possiamo saperlo ma siamo certi che a breve ci saranno nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la soap opera di punta della Rai. Vi ricordiamo l’appuntamento giornaliero dal lunedì al venerdì alle 16.05 circa.