Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: preoccupanti problemi di salute per Adelaide

La notizia che riguarda la nostra amata soap opera non è certamente positiva, anzi. Scopriamo che cosa sta per accadere ad Adelaide, sembra quasi impossibile.

Ogni giorno abbiamo modo di vedere una nuova puntata di una soap opera completamente italiana che è iniziata come una serie ma, dato il grande successo di pubblica, è diventata un appuntamento giornaliero. Parliamo ovviamente del Paradiso delle signore. Le sue trame sono molto interessanti e ripercorrono anni importanti della nostra storia.

Ma come sempre c’è un filo conduttore, ovvero le vicende delle commesse e di chi ruota attorno al negozio di moda. Purtroppo le anticipazioni ci rivelano qualcosa di molto particolare, scopriamo insieme che cosa e quando accadrà.

Adelaide sta male nelle prossime puntate? Ecco cosa succede

Siamo tutti molto appassionati a quello che succede per quanto riguarda le commesse, e non solamente, all’interno del Paradiso delle signore, sono diventate come delle amiche! Ci piace sapere delle loro storie d’amore e dei loro intrighi. Noi oggi ti vogliamo far conoscere le anticipazioni che ti lasceranno senza parole per quello che accadrà ad Adelaide.

Ma iniziamo dicendo che Clara non vuole assolutamente perdonare Alfredo ed il ragazzo è completamente disperato. Cerca in tutti i modi possibili di convincere la sua ragazza che non può gettare all’aria la loro relazione ma di provare a mettere insieme i cocci di quello che c’e. La giovane, però non ha minimamente voglia di ragionare o concedere una seconda possibilità.

Vuole proseguire per la sua strada, ma da sola. Nel frattempo si fa ricevere anche da Roberto Landi e decide di dare le dimissioni, vuole andare via da Milano il prima possibile. Il direttore è senza parole e mette subito al corrente della decisione della Venere anche Irene. La capo commessa cerca di parlare con la sua amica e cercare di convincerla a rimanere.

Intanto, Adelaide riceve una brutta notizia dal cardiochirurgo dopo che la visita per un malore sospetto. Le consiglia, infatti, di recarsi molto velocemente a Londra per degli accertamenti. Roberto, nel mentre, lavora ad una idea legata al Festival di Sanremo e coinvolge anche Agata Puglisi. La giovane ha già mostrato interesse per lui fraintendendo alcuni gesti del ragazzo.

Landi, non potendo rivelare la sua omosessualità, aveva preferito prendere le distanze, ma che cosa succederà adesso? Al momento non possiamo ancora saperlo ma siamo certi che i colpi di scena non mancheranno come ogni volta. Quindi vi diamo il solito appuntamento dal lunedì al venerdì alle 16.05 circa su Rai1.