Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Umberto torna al potere

Che cosa sta per accadere nella nostra amatissima soap opera che va in onda tutti i giorni su Rai1? Scopriamolo insieme anche perché i colpi di scena non mancano!

Sono molti anni che possiamo assistere a quello che accade alle commesse che lavorano dentro il negozio di moda del Paradiso delle signore. Le storie si intrecciano tra di loro e ci sono tanti colpi di scena che ci fanno amare il programma. Ma noi oggi ti vogliamo parlare di qualcosa che nessuno si sarebbe atteso.

Ovvero il ritorno di Umberto al potere, dopo tutto quello che è successo nelle puntate precedente. Entriamo nel dettaglio delle anticipazioni e scopriamo tutto quello che ci attende.

Umberto torna al potere ma fila tutto liscio?

Sappiamo molto bene che a breve finiranno le riprese per quanto riguarda questa nuova stagione del Paradiso delle Signore ma la loro messa in onda, solitamente, dura fino a mese di maggio inoltrato, ma noi oggi ti vogliamo parlare di quello che vedremo a brevissimo sul piccolo schermo. Iniziamo dicendo che Clara ha scoperto delle bugie sul fidanzato ed Irene e vuole porre fine alla loro relazione.

Ha deciso anche di dire addio al suo ruolo di Venere all’interno del grande magazzino perché vuole lasciare Milano ma ecco che Irene decide che è il momento di intervenire. Vuoi convincere l’amica a rimanere. La capocommessa decide quindi di chiedere aiuto a Don Saverio convinta che lui possa parlare con Clara.

Purtroppo, anche lui, non riesce in questa missione! Per quanto riguarda la Contessa Adelaide, grazie alla sua enorme scalata economica riesce a far tornare Umberto al suo posto di potere all’interno della Galleria Milano Moda. Ecco che riprende le quote di maggioranza ed è pronto per dare del filo da torcere a Tancredi, l’altro socio.

L’uomo, infatti, nelle ultime settimane ha preso delle decisioni importanti senza tenere conto del parere di Umberto. Nel mentre, però, Adelaide deve recarsi velocemente a Londra per degli accertamenti dopo alcuni malori che ha avuto, come richiesto dal medico. Marcello, ovviamente, in questo momento è molto preoccupato.

Quando sono accaduti questi episodi è rimasto molto colpito ed è corso immediatamente in suo aiuto per evitare che perdendo i sensi poteva battere a terra. In un primo momento la contessa aveva sminuito il tutto ma con la ricaduta si è dovuto mettere nelle mani dei dottori. Che cosa succederà adesso? Ancora non possiamo saperlo ma l’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 16.05 circa su Rai1.