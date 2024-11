Anticipazioni La Promessa: morte devastante nelle prossime puntate

La Promessa, le anticipazioni delle prossime puntate si fanno decisamente drammatiche: il pubblico si prepara a un clamoroso addio.

Prosegue a gonfie vele la messa in onda della serie tv spagnola che ha conquistato il cuore del pubblico della generalista. La Promessa, in onda ora su Rete 4, sta continuando a tenere alto l’audience grazie alle dinamiche portate sullo schermo. In particolare, la storia d’amore fra Manuel e Jana si fa sempre più intricata.

La trama si mescola con ben altre situazioni che contribuiscono ad alimentare suspense e curiosità legata alla soap che prende vita nella Cordoba del secolo precedente. In particolare, nelle puntate che vedremo in onda questa settimana sembrano accadere le cose più improbabili.

La morte di Feliciano ha sicuramente creato enorme scompiglio, soprattutto se si pensa che l’uomo sia stato ucciso per errore poiché a metterci la pelle sarebbe dovuto esserci Curro. Petra si dice sconvolta. Ma le anticipazioni delle puntate in onda la prossima settimana preparano i telespettatori a dire addio a un personaggio clou della storia.

Anticipazioni La Promessa, chi morirà nelle prossime puntate

Nelle nuove puntate de La Promessa si assisterà a un’altra drammatica morte; questa volta però, la narrazione dei fatti potrebbe definitivamente cambiare.

Stando a quanto le anticipazioni spagnole rivelerebbero, Cruz la combinerà grossa. La donna, che si è sempre detta contraria all’amore di suo figlio Manuel e della cameriera Jana, questa volta sarà messa alle strette. Manuel, infatti, deciderà di vivere la sua relazione con Jana alla luce del sole, convolando con lei a nozze. La decisione del figlio manderà su tutte le furie Cruz. Tuttavia, la donna escogiterà un piano che però le si ritorcerà contro.

Affinché Manuel cada nel tranello della madre, questa fingerà di interessarsi alla ‘colta’ formazione di Jana. Tutto ciò fa ovviamente parte di un piano che la marchesa avrà escogitato per un solo scopo: eliminare una volta per tutte Jana dalla vita di suo figlio. A quanto pare però, Manuel scoprirà il tranello nel quale la sua fidanzata sta per finire e proverà a difenderla e metterla in salvo a tutti i costi.

Le anticipazioni farebbero infatti sapere che Manuel potrebbe rimetterci la vita. Cruz sarebbe disposta a spingersi così tanto oltre pure di liberarsi di Jana? La marchesa non immagina il rischio al quale sta andando incontro: la morte di Manuel potrebbe stravolgere tutto.