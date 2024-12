Anticipazioni registrazioni Uomini e Donne: Mario torna per due dame, Fabio e Gemma rompono

Scopriamo insieme che cosa sta per accadere al programma che promette di trovare l’amore condotto da Maria De Filippi, questa volta sembra essere arrivata al capolinea una storia che sembrava importante.

Da tantissimi anni abbiamo modo di vedere Maria De Filippi e tutta la sua squadra impegnata nel far trovare un sentimenti complicato e profondo come l’amore. In alcuni casi effettivamente la fine positiva con tanto di matrimonio e figli è arrivata in altri no. Ci sono poi storie particolari, come quella di Gemma.

Sono anni che è alla ricerca dell’amore, anche se non più giovanissima, ma le accade sempre qualcosa che sembra metterle i bastoni tra le ruote. Scopriamo insieme le anticipazioni per quanto riguarda Uomini e Donne.

Gemma fine di un amore e ritorno di Mario a Uomini e Donne

Sappiamo molto bene che le puntate di Uomini e Donne, il programma che ci tiene compagnia ogni giorno, sono registrare qualche giorno prima. Oggi cerchiamo di capire bene che cosa vedremo a breve perché ci sono grandi cambiamenti in vista non solo per Gemma!

Qualche giorno addietro, e per la precisione il 3 dicembre, sono state registrate nuove puntate ed in questo caso ha partecipato anche Mario Cusitore che aveva lasciato lo studio, decidendo di ritirarsi, solamente una decina di giorni addietro. L’uomo torna in studio per due donne.

Parliamo di Prasanna e Valentina. Vuole approfondire la loro conoscenza. Per quanto riguarda Gemma e Fabio i rapporti sembrano essersi interrotti improvvisamente indicando che hanno messo la parole fine alla loro relazione appena iniziata la registrazione. Ecco per quale motivo non si è parlato di nessuna segnalazione.

L’uomo però ha scritto una lettera per Gemma senza utilizzare mezzi termini, la definisce “bugiarda e falsa” come indica anche blastingnews. Ecco che ci pensa Tina Cipollari, come suo solito, a smorzare gli animi, ballando con l’uomo ed intrattenendo tutti. Passiamo anche al trono classico.

Martina ha portato in esterna sia Gianmarco che Ciro ma ha baciato solamente il primo ragazzo. Il corteggiatore non ha gradito il fatto, ma a differenza delle altre volte non ha abbandonato lo studio. Francesca, invece, raggiunge Gianmarco per chiarire il modo definitivo con lui.