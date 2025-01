Anticipazioni seconda puntata Mina Settembre 3: Mina e Domenico devono mettere in atto la richiesta

Scopriamo che cosa ci attende per quanto riguarda il secondo appuntamento con la nostra amatissima Mina Settembre. Questa volta potrebbe essere difficile.

Domenica passata abbiamo assistito alla prima puntata della terza serie per quanto riguarda questa fiction molto amata. Mina Settembre, interpretata dalla bravissima Serena Rossi, che riesce sempre a catturare il cuore del pubblico che la segue. Sia per le storie che racconta ma anche per l’empatia che emana il suo personaggio.

Ma noi oggi ti vogliamo rivelare in anteprima che cosa succederà la prossima settimana. Quindi non ci dilunghiamo troppo e scopriamo tutto in anteprima!

Mina e Domenico, per loro non c’è mai pace

A breve avremo modo di vedere il secondo appuntamento per quanto riguarda Mina Settembre, andrà in onda il 19 gennaio alle 21.30 circa. I due episodi che vedremo si intitolano Figlie e Malafemmina. Ma cosa dovranno affrontare i due protagonisti principali, ovvero Serena Rossi e Giuseppe Zeno?

Iniziamo dicendo che Mina e Domenico devono fare l’incontro con l’assistente sociale per terminare l’adozione di Viola e lui chiede una maggiore presenza da parte del futuro padre. Il dottore, essendo un perfezionista e dopo mesi di assenza giustificata, si impegna moltissimo per cercare di costruire un rapporto diverso con la ragazza.

Ecco che organizza una giornata speciale con lei, funzionerà? Mina, nel mentre, deve affrontare un caso particolare, ovvero il figlio di una sua assistita sono mesi che si è chiuso in stanza e non vuole uscire. Fiore, intanto, è sempre vicino a Mina e spesso la tormenta con le sue vicissitudini amorose.

Viola, intanto, sta per ricevere una notizia da Mina e Domenico ma i due protagonisti hanno paura che Viola possa sentirsi scossa. La giovane però capisce che c’è qualcosa che non va per via dei loro comportamenti ed inizia ad entrare in confusione. Mina e Rosaria, vanno al cimitero ma vedono qualcosa di incredibile.

La tomba della madre di Rosaria è stata deturpata ed una donna inveisce contro di lei con accuse incredibili. Rosaria è senza parole e solamente Mina e Fiore possono cercare di capire che cosa sia successo. Intanto Jonathan, fratello di Kevin Ammaturo, prova un certo interesse per Fiore e vuole che si avvicini al mondo del training.

In una serata si trovano molto vicini ed Andrea assiste alla scena. Questo lo turberà molto e manderà un messaggio a Fiore dicendo che è felice per lei. Cosa succederà poi? Non possiamo ancora saperlo ma siamo certi che non possiamo assolutamente perderci questo nuovo appuntamento in programma per domenica.