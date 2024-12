Anticipazioni spagnole La Promessa: triste confessione di Vera a Lope

Spoiler direttamente dalla Spagna per le nuove puntate de La Promessa: la coppia Vera e Lope attraverserà momenti particolarmente difficili.

Un’altra tra le soap più amate dal pubblico, oltre le serialità turche, la storia con Manuel e Jana affascina i telespettatori. Difatti allietano i telespettatori, ogni sera, attraverso segreti ancora da svelare, per non parlare degli intrighi che coinvolgono altrettanti personaggi, ad esempio Jimena, la moglie del protagonista.

Infatti quest’ultima non ha mai accettato la relazione extraconiugale del marito con la giovane cameriera, manifestando una forte gelosia nonché tentando di salvare il proprio matrimonio a tutti i costi, mediante l’inganno, nonostante le insanabili fratture – tornata a vivere nella tenuta, ora sorgono nuove preoccupazioni.

Anche un’altra coppia desta apprensione, questa volta da parte dei numerosi fan: Vera e Lope. Le nuove anticipazioni spagnole illustrano una situazione molto complicata per loro, arrivando persino a una terribile confessione che aprirà una crisi apparentemente irrimediabile. Cosa accadrà prossimamente in tv?

La Promessa, spoiler dalla Spagna: il segreto di Vera

Negli episodi precedenti andati in onda recentemente, la Marchesa non accetta che Catalina indossi l’abito da sposa, appartenuto alla madre defunta, perciò ordina a Petra di strapparlo. Intanto le conversazioni tra Curro e Alonso hanno lasciato affiorare segreti su Dolores e il Marchese, per cui Jana ha intenzione di indagare.

Non sono gli unici in vena di confessioni poiché anche Vera, secondo le anticipazioni provenienti dalla Spagna, sarebbe pronta a svelarsi dinanzi lo sguardo sconcertato del ‘suo’ Lope. Ebbene, si proceda con ordine. Quest’ultimo vorrebbe conoscere il futuro suocero ovvero il papà della sua amata ma lei è contraria.

Giustifica il suo disaccordo adducendo al fatto di aver troncato i rapporti con il genitore da molto tempo. Tuttavia Lope non si arrende e continua a insistere creando tensioni. Un giorno scopre che Vera è proprietaria di una valigia piena di denaro, ritrovata da Romulo. Messa alle strette, la domestica è costretta a confessare.

Quella borsa appartiene a suo padre, ladro di professione. A questo punto prosegue il suo racconto spiegando la ragione per la quale non sia mai riuscita ad andare d’accordo con lui: si è arricchito approfittandosi dei più deboli. Temendo la reazione di Lope, Vera lo lascia sebbene ne sia innamorata.

Ma, in un secondo momento, si incontrano nuovamente per chiarirsi, riappacificandosi. Si schioccano un bacio passionale sancendo la fine delle loro incomprensioni. La quiete dopo la tempesta, anche se non durerà. Un appuntamento a cui non si può mancare: La Promessa, tutti i giorni, ore 19.30, su Rete4.