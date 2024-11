Anticipazioni terza puntata L’Amica Geniale 4: doppio assassinio, baratro per Lila

Un doppio assassinio: con la terza puntata della quarta stagione de L’Amica Geniale per Lila ed Elena comincia l’inferno.

La terza delle dieci puntante della quarta stagione de L’Amica Geniale promette avvincenti svolte, con la tragicità ancora in primo piano. Le due amiche, che si sono ritrovate dopo il lungo distacco e ora vivono di nuovo vicine a Napoli, devono sopravvivere in contesto che si è incattivito oltre ogni previsione.

Nel rione, a trionfare è la brutalità. L’ignoranza e la sopraffazione contaminano gli animi di tutti (o quasi) gli abitanti del luogo dove le due protagoniste (in questa stagione interpretate da Alba Rohrwacher e Irene Maiorino) sono cresciute. Lunedì 11 novembre, gli spettatori hanno visto le prime due puntante dell’ultima stagione: La separazione e La dispersione. E hanno seguito il percorso di Elena, dalla fine del suo matrimonio al ritorno a Napoli, come amante di Nino, insieme alle due figlie.

Nel secondo appuntamento, in onda il 18 novembre, vanno in scena la puntata numero tre e quattro della stagione: Elana scopre di nuovo di essere stata per l’ennesima volta ingannata da Nino, e sconvolta dal risentimento torna a vivere nel rione. Così facendo, si riavvicina a Lila, l’amica di sempre. Entrambe le ragazze scoprono in questo frangente di essere incinte. Aspettano delle bambine, che nasceranno a tre mesi di distanza. Tre mesi, gli stessi che separano Elena da Lila.

La terza puntata de L’Amica Geniale: violenza nel rione

Lila è diventata un personaggio influente nel suo rione d’origine. Invano cerca di dare coscienza sociale e morale ai vicini e agli amici. E tutto crolla quando Alfonso Carracci viene ucciso a bastonate a causa della sua omosessualità. Nel frattempo i fratelli Solara hanno portato l’eroina nel rione, e tutti sembrano ormai immischiati nei loro loschi affari.

Lila ed Elena decidono allora di scrivere un articolo di denuncia contro i Solara. Il merito dell’articolo, però, viene attribuito a Elena, che è una scrittrice famosa. Lila è però distratta da altro: suo fratello e suo figlio sono diventati dei tossici. E il primo è destinato a morire di overdose.

Poi si prepara la strada per l’evento chiave della storia… Nel terzo appuntamento della stagione, per la puntata cinque e sei, Lila chiederà a Elana di badare a sua figlia. Ed è allora che avviene ciò che sconvolgerà tutti i personaggi dell’amatissima serie in onda su RAI 1. Elena, che è distratta da Nino, perderà la bimba che non sarà mai ritrovata. Ed ecco qui la ragione del sottotitolo della serie: Storia della bambina perduta. Lila sarà sconvolta dalla scomparsa della figlia e comincerà a lasciarsi andare… E nel rione un doppio omicidio metterà tutto in discussione. I pericolosi fratelli Solara saranno assassinati dinanzi alla chiesa.