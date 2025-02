Anticipazioni TV da “Il Paradiso 9” a “La Promessa”: le soap di Rai e Mediaset

Da Il Paradiso delle Signore a La Promessa, tutte le anticipazioni TV della soap opera più amate del piccolo schermo.

Le soap sono un genere intramontabile del piccolo schermo. Nonostante l’evoluzione e le rivoluzioni mediatiche, sono riuscite a resistere al passare del tempo e, soprattutto, all’epoca dello streaming e del binge watching matto e disperato per finire una serie televisiva. Nonostante questo scenario, le soap mantengono un seguito molto grande.

Titoli come Beautiful, Il Paradiso delle Signore e Un posto al sole, tra gli altri, dimostrano come il genere si sia evoluto nel tempo, adattandosi ai mutamenti della televisione e del gusto popolare, continuando ad esercitare un fasciano anche nell’era contemporanea. Le soap hanno abbracciato le nuove tecnologie ma non hanno rinunciato alla propria identità e questo è quello che le rende ancora oggi molto amate dal pubblico. Le anticipazioni TV di venerdì 28 febbraio rivelano grandi novità e colpi di scena.

Anticipazioni TV venerdì 28 febbraio: da UPAS a Beautiful

Tra le soap in onda attualmente ci sono titoli longevi come UPAS e Beautiful, ormai punti fermi nella programmazione RAI e Mediaset, ma ci sono anche sceneggiati più recenti come Tradimento, La Promessa o Il Paradiso delle Signore, che di certo hanno una longevità limitata e non ultra ventennale, ma già hanno conquistato il pubblico.

In perito alla puntata di Un posto al sole del 28 febbraio, le anticipazioni rivelano che Rosa e Pino fanno coppia fissa e Manuel inizia ad essere geloso della madre. Vista la situazione, Picariello decide di mettere un punto e affrontare una volta per tutte Damiano, anche perché stufa di essere messa sempre in discussione. Enrica non sa che fare, se schierarsi con Rossella e denunciare Fusco, oppure se continuare a far finta di niente. Intanto, a casa di Serena e Filippo non c’è più pace.

L’appuntamento quotidiano con Beautiful vedrà al centro Hope che si confiderà con il fratello RJ sulle sue scelte sentimentali, ammettendo di aver provato a salvare il suo matrimonio ma Liam non ha voluto perdonarla per il tradimento con Thomas. La ragazza ha rivelato che ora si sente sicura e di aver accettato quello che è accaduto. Nel frattempo, Steffy è terrorizzata dalla presenza di Sheila nella sua vita e in quella della sua famiglia, soprattutto dopo aver visto la donna davanti la finestra di casa.

Anticipazioni TV venerdì 28 febbraio: La Promessa, Il Paradiso 9 e Tradimento

Nella puntata di venerdì 28 febbraio de La Promessa, Catalina consegna ad Adriano la collana che Pelayo le aveva donato, così da fargli pagare suoi debiti con la banca. Nel frattempo, Don Romulo è preoccupato per il piccolo Diego, mentre Petra spinge per affidare il bambino a Gregorio. Intanto, Jana e Salvador rivelano a Don Romulo cosa sta succedendo a Lope, mentre il marchese domanda a Maria Antonia di lasciare la tenuta.

Ne Il Paradiso delle Signore 9, ci saranno diversi capovolgimenti nella trama, con Marcello che avrà un riconoscimento da Confindustria, ma non è in vena di festeggiare per via dell’assenza di Adelaide. Matteo però gli organizzerà una festa a sorpresa. Mimmo nota che Agata è presa da Roberto, mentre Mirella annuncia che Michelino è entrato allo Zecchino d’Oro. Giulia alla fine prenderà la sua decisione se tradire o meno Botteri e Adelaide lascerà un messaggio rivolto ad Umberto.

Riguardo gli le anticipazioni tv di Tradimento sappiamo che Ozan è colpito da una ragazza in un bar che sta andando verso la barca di Oltan. Sezai confesserà a Guzide che si sente in colpa per aver spinto la moglie a togliersi la vita in passato, accusandola ingiustamente di averlo tradito. Intanto, Yesim non riesce a mettersi in contatto con Selime e teme il peggio, per questo tornerà a Istanbul prima e scoprirà che non c’è nessuno e che i documenti della figlia sono scomparsi. Alla polizia, scoprirà che la bambina sta con Umit, che poi verrà arrestato.