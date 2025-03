Anticipazioni tv: Steffy terrorizzata a Beautiful e una terribile trappola per Tarik in Tradimento

Le anticipazioni delle soap in tv ci parlano di due episodi davvero molto gravi sia in Beautiful che in Tradimento.

Nella soap americana Steffy sarà terrorizzata, mentre nell’appuntamento con la serie turca vedremo una terribile trappola per Tarik in atto. Beautiful va in onda in prima tv a partire dalle 13.45 su Canale 5. In onda dal lontano 1987 è arrivata all’episodio numero 9102 in Italia mentre in America siamo avanti di circa trecento puntate. Nel corso degli anni si sono alternati personaggi differenti che hanno reso questo appuntamento celebre nel post pranzo della rete ammiraglia di Mediaset dal lunedì al venerdì.

Tradimento è invece una soap più recente che ha cavalcato l’ondata dei successi di prodotti molto ben confezionati provenienti dalla Turchia. Va in onda anch’essa in prima tv a partire dalle ore 14.10, subito dopo Beautiful, sempre su Canale 5. A oggi siamo arrivati alla puntata numero 62 di una serie che va in onda dal 1° dicembre scorso e che fin da subito ha raggiunto un risultato molto importante. Andiamo dunque a leggere quelle che sono le anticipazioni che fanno sobbalzare i cuori dei fan.

Anticipazioni tv: Beautiful e Tradimento

La grande protagonista di questa settimana di Beautiful sarà ancora una volta Steffy come leggiamo dalle anticipazioni. La donna finirà per vivere un momento di grande paura, senza riuscire a gestire la situazione come invece avrebbe voluto. Ma che le è successo?

Finn continua a pregarla per passare con lei e i bambini un weekend, ma lei si oppone convinta che questi sarà sempre seguito da Sheila. Soprattutto capiremo come questa non ce la fa più a sopportare lo stress e la paura che possa accadere qualcosa nella sua vita proprio a opera di Sheila che sembra non volersi fermare.

In Tradimento invece attenzione al ruolo centrale nelle prossime puntate di Tarik. A questi sarà tesa una vera e propria trappola da Yesim. La donna, infatti, su suggerimento di Ilknur, fingerà di voler riaccogliere l’uomo in casa. Il tranello è volto, ovviamente, ad impossessarsi del suo denaro.

Scopriremo solo durante le puntate se Tarik cadrà in questa tela oppure se troverà le giuste contromisure. Inutile negare che ci troveremo di fronte, ancora una volta, a delle situazioni molto complicate e difficili da gestire per lui. Pare, infatti, che presto entrerà in gioco anche un’ex amante dell’uomo, anche lei decisa ad accaparrarsi il suo denaro sfruttando un finto test di paternità.