Anticipazioni Un Posto al Sole: c’è un grandissimo ritorno a Napoli

Scopriamo che cosa sta per accadere nella nostra amatissima soap opera che viene girata completamente a Napoli. Qualcosa di davvero incredibile.

Ogni giorno abbiamo modo di vedere le vicende che ruotano da anni attorno a Palazzo Palladini ed ai suoi inquilini. Le storie si intrecciano tra di loro ed affrontano sempre temi molto legati all’attualità. Ma in questa settimana sta per accadere qualcosa di molto particolare che in tantissimi attendevano da molto tempo.

Siamo certi che abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, quindi non ci dilunghiamo troppo e scopriamo le anticipazioni di questa settimana per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera napoletana.

Un posto al sole anticipazioni: sempre incredibile ma accadrà

Che cosa ci attende questa settimana per quanto riguarda le anticipazioni della nostra amata soap opera che è ambientata a Napoli? Scopriamolo subito dicendo che Renato ha invitato Niko e Manuela per pranzare insieme ma non si immagina le conseguenze. Renato, infatti, vorrebbe che il figlio lasci Valeria per tornare con Manuela.

Ma Niko, in un confronto diretta a parlato con Manuela confessandole che non vuole tornare con lei per paura di soffrire nuovamente come è accaduto con Susanna. Ecco che c’è un ritorno completamente inaspettato, ovvero quello di Elena che incontra Vinicio, il ragazzo che frequenta Alice e rimane molto colpita.

Nel mentre, Micaela, vuole far ingelosire Samuel dopo che lo ha visto con un’altra ragazza. Gennaro Gigliotti, intanto è diventato una presenza fissa in casa Ferri e l’uomo resta colpito da Elena. Ma qualcosa di molto grave sta per accadere nelle campagne di proprietà della famiglia Gagliotti. Il motivo? A breve lo scopriremo.

Micaela, cercando di far ingelosire Samuel, riesce anche a convincerlo che ha passato una notte con il cameriere Fausto. Ma passiamo ad Ornella. La donna ha parlato con una sua collega delle condizioni di Rosella e riporta che cosa le viene detto ai genitori. La giovane sempre sempre più esausta ma forse, Ornella ha trovato la strada per la battaglia contro il primario.

Passiamo a Damiano, che purtroppo scopre una nuova brutta notizia, ovvero che ha una denuncia a suo carico e questo lo rattrista moltissimo. Mentre, Mirella accetta tutti i consigli degli amici e decide di non dire di no alla corte di Mimmo, ma forse non tutta va per come lei pensava. Quindi, ci attende una settimana davvero particolare per un Posto al sole.

Il nostro consiglio è quello di sintonizzarci tutte le sere alle 20.45 circa su Rai3 e scoprire nel dettaglio che cosa ci ha riservato la nostra soap opera del cuore!