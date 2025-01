Anticipazioni Un Posto al sole: Damiano non si ferma e cerca vendetta

Che cosa succederà nelle prossime puntate della nostra amatissima soap opera televisiva? Scopriamo subito perché Damiano sembra non fermarsi.

Tutti i giorni, ormai da moltissimi anni, va in onda su Rai tre la soap opera che riesce a tenere con il fiato sospeso tutti. E’ girata completamente a Napoli nella bellissima cornice di Palazzo Palladini. Ovviamente parliamo di Un posto al sole. Ma a brevissimo succederà qualcosa di molto particolare e ci riferiamo a Damiano.

Scopriamo insieme che cosa ci attende e per quale motivo sembra non trovare pace. Lui, non è l’unico personaggio che avrà un gran bel da fare. Andiamo a vedere le anticipazioni!

Un Posto al sole: Damiano non è l’unico che ha problemi

Le anticipazioni per quanto riguarda la nostra soap opera girata a Napoli riguardano la settimana che va dal 20 gennaio io poi. Iniziamo subito perché è davvero ricchissima di avvenimenti molto particolari. Viola dovrà, infatti, fare i conti con un problema che le toglierà il sorriso che ha sempre stampato sul volto.

Sarà vittima di una rapina nelle strade di Napoli e questa esperienza le lascerà un grande stato di paura. Anche perché rischia di perdere la vita. Per fortuna, però, riesce ad evitare il peggio. I suoi rapinatori si daranno alla fuga e le forze dell’ordine sembrano non avere nulla per poterli trovare e fargli pagare la giusta pena.

Ecco che Damiano riceve la notizia. Si mostra molto turbato per quanto accaduto alla sua donna e cercherà di vendicarsi in quale modo. Il suo desiderio è veramente molto forte. Ecco che il poliziotto inizia a mettersi sulle tracce dei malviventi. Deve trovare chi ha fatto del male a Viola, è un punto fondamentale per lui.

Nel mentre, Rosa decide di lasciarsi andare completamente con Pino ed i due vivranno dei momenti di spensieratezza e di passione, finalmente! Sembra però che la cosa non durerà per molto tempo. Dopo solamente una serata, la donna inizia ad essere totalmente insicura e a mettere nuovamente tutto in discussione.

Renato, intanto, è convinto di lasciare Valeria e vuole che Manuela e Niko possano passare del tempo insieme. Ecco quindi che inizia a studiare un piano per farli avvicinare nuovamente. Luca, intanto, rientra a Napoli dopo tanto tempo che si era trasferito a Milano per un programma di sperimentazione. Rosa, ragionando, capisce di provare ancora qualcosa per il suo ex fidanzato. Che cosa succederà poi? Ancora non possiamo saperlo ma l’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì su Raitre alle 20.45 circa.