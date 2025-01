Anticipazioni Uomini e Donne: la sorprendente reazione di Gemma durante il trono di Tina

Tina Cipollari ha deciso, quest’anno, di mettersi di nuovo in gioco, per trovare la persona che possa farle battere il cuore. Ha infatti raccontato, in una precedente puntata, di essere single da tempo e di sentire il bisogno di avere qualcuno accanto . Ha fatto un appello, elencando una serie di requisiti che coloro che vanno a corteggiarla devono assolutamente avere. L’opinionista ha insistito su alcuni punti che ritiene fondamentali.

Ha dichiarato che vuole un uomo ‘ricco’, che possieda diverse case in giro per il mondo. Non è importante l’età, può arrivare anche ad 80 anni, ma deve avere una buona salute e non necessitare di aiuto e sostegno. Inoltre, può anche avere dei figli, ma è importante che non siano troppo vicini, meglio ancora se vivono all’estero. Nelle ultime registrazioni il trono di Tina ha avuto inizio, e a quanto pare non è tardata ad arrivare la reazione della sua nemica Gemma.

Uomini e donne, Tina diventa la nuova tronista: la reazione di Gemma spiazza il pubblico

Negli ultimi giorni sono state registrate nuove puntate di Uomini e donne, in cui- come rivelano le anticipazioni- l’attenzione si è concentrata sul trono di Tina. Dopo tanti anni dalla sua prima volta sulla sedia rossa, l’opinionista ha deciso di seguire di nuovo lo stesso percorso, per trovare l’anima gemella. A quanto pare per lei arriveranno subito una serie di corteggiatori che vorranno conoscerla meglio.