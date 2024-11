Antonello Venditti, chi sono e cosa fanno moglie e figli: tutto sulla sua famiglia

Tutti conoscono Antonello Venditti, ma in pochi ne sanno sulla sua famiglia: ecco chi sono moglie e figli

Una delle voci che ha costellato il panorama musicale italiano a partire dagli anni ’70 è indubbiamente quella di Antonello Venditti. Il cantautore italiano, classe ’49, ha esordito all’età di 23 anni nel contesto musicale; da allora non si è più fermato, divenendo uno dei volti più amati e ritenuto anzi ‘patrimonio’ artistico del Bel Paese.

Il successo sopraggiunto gli ha certamente dato enorme risonanza, al punto che ancora oggi è assolutamente impossibile non conoscere almeno uno dei brani da lui cantati; indimenticabile ‘Notte prima degli esami‘ o ancora ‘Buona Domenica‘ o ‘Dalla pelle al cuore‘. Ma cosa si sa invece del suo privato? Scopriamo qualche curiosità.

Antonello Venditti, la vita privata del cantautore: chi sono moglie e figli, tutte le curiosità

Se è vero che conosciamo nel dettaglio i successi artistici del cantautore italiano, ciò che invece molti non sanno di lui è qualche aspetto più saliente della sua vita privata. Molti si domandano se Antonello Venditti sia sposato, se abbia figli e che cosa facciano nella vita.

Ecco una curiosità che probabilmente molti non conoscevano: Antonello Venditti è stato sposato con una donna molto famosa nel panorama artistico italiano. Ebbene, parliamo di Simona Izzo. Una passione travolgente fu quella che li avvolse e li portò a convolare a nozze. Dal matrimonio è nato l’unico figlio del cantautore, Francesco Venditti; ma dopo 3 anni di unione l’amore è giunto al capolinea.

Dopo la fine del matrimonio con Simona Izzo, Antonello Venditti ha intrapreso una relazione che ha mantenuto piuttosto privata con la presentatrice Monica Leofreddi. Di più però sulla loro relazione non si è saputo; e al momento non ci è dato sapere se il cantautore romano sia sentimentalmente impegnato.

Cosa sappiamo invece di suo figlio Francesco? Seguendo le orme del papà nel panorama artistico, il giovane ha scelto di intraprendere la carriera di attore. Ospite a La Volta Buona, da Caterina Balivo aveva parlato del rapporto padre-figlio che li lega. Francesco, a tal proposito aveva raccontato di aver avuto una sorta di amore-odio nei confronti della musica, dal momento che questa portava il suo papà ad assentarsi spesso e a stare lontano da lui. Tuttavia, è stata proprio la musica poi ad avvicinarli perché attraverso le canzoni, Francesco ha potuto conoscere meglio il suo papà.

Antonello Venditti, che raramente cede interviste, tornerà su Rai 1 come ospite nel salottino pomeridiano di Domenica In il 10 novembre. Non vediamo l’ora di conoscere nuove curiosità!