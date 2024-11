App IO, come si caricano facilmente tutti i documenti sull’IT Wallet: i passaggi

Come caricare in pochi passaggi i documenti su IT Wallet: la procedura da seguire.



Ormai se ne sente parlare da tempo e, finalmente, è realtà: IT Wallet è l’app che promette di essere un vero e proprio portafoglio digitale che consentirà di avere sempre con noi i principali documenti, ovviamente in forma virtuale. E, ovviamente, in molti non vedono l’ora di sperimentare questa novità che dovrebbe semplificarci la vita. Ma come si caricano tali documenti sull’app? Ecco i passaggi da seguire.

L’idea di avere a portata di mano tutti i documenti e accedervi tramite un semplice click non può che allettare, ma, del resto, potrebbe spaventare l’idea di un’eventuale complessità nella procedura di “caricamento” degli stessi. A quanto pare, però, non c’è da preoccuparsi: si tratta di mettere in pratica pochi e semplici passaggi alla portata di tutti.

App IO e IT Wallet: come caricare i documenti

La tecnologia, bisogna riconoscerlo, ha fatto passi da gigante. Passi che, talvolta, possono spaventare, ma che, nella maggior parte dei casi, si rivelano straordinari e funzionali. IT Wallet promette di rientrare in quest’ultima categoria e, dunque, rimanere informati a riguardo è fondamentale. Vediamo, dunque, come caricarvi i documenti.

Per prima cosa, ovviamente, occorre scaricare l’App IO e, a questo punto, fare l’accesso utilizzato lo SPID o la Carta d’identità elettronica. Una volta all’interno, ci si recherà sull’area dedicata ad IT Wallet e cliccare sulla voce “aggiungi al portafoglio”. Qui dovremo seguire i relativi passaggi in modo da far comprendere all’app cosa andremo a caricare all’interno.

Si procederà, quindi, a scattare una foto al documento in questione e, ovviamente, dovremo assicurarci che si tratti di un’immagine nitida e chiara, con una buona luce e ben messa a fuoco. A questo punto non resterà che approvare e il documento dovrebbe risultare immediatamente visibile.

Occorre, tuttavia, tener presente che, per il momento, non è possibile caricare molti documenti sull’app. Questa, infatti, è aperta solo alla tessera sanitaria, la patente di guida e alla carta europea della disabilità. Ciò, però, non significa che, in futuro, le cose non cambieranno. Pare, infatti, che l’obbiettivo del Governo sia rendere IT Wallet il più completo possibile e dare, dunque, col tempo, la possibilità di caricare la maggior parte dei documenti personali. Non resta che mettersi all’opera e provare.