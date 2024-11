App IO, novità fondamentale per 250.000 italiani: accedi per scoprire se sei coinvolto

Una novità fondamentale per 250mila italiani nell’App IO: scopri se sei coinvolto anche tu.

Conosciamo tutti l’App IO; applicazione mobile volta a semplificare e rendere più funzionali i contatti e le comunicazioni tra enti vari e cittadini, oltre che di effettuare pagamenti e vari. Del resto, lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha portato allo sviluppo di una serie di portali, programmi, siti e simili che hanno come scopo, ovviamente, quello di facilitarci la vita in ogni suo ambito. Ora, proprio sull’App IO è in arrivo una novità per 250mila italiani: di che si tratta?

Non è insolito che un’app, col passare del tempo, si perfezioni e arricchisca. Lo abbiamo visto anno dopo anno con le più amate: si è sempre alla ricerca di nuove possibilità, di migliorie. E App IO, in tal senso, non intende deludere: andiamo a vedere, allora, quale cambiamento è previsto e chi riguarderà.

Novità per 250mila italiani su App IO: di che si tratta

Ebbene, di sicuro tutti abbiamo sentito parlare di IT-Wallet. Parliamo del “portafoglio digitale” che consente di conservare e avere sottomano i principali documenti d’identità, ma non solo, semplicemente accedendo dallo smartphone. Ebbene, a quanto pare la distribuzione di IT-Wallet è giunta alla seconda fase che prevede, per l’appunto, l’App IO.

La data stabilita sarebbe quella del 6 Novembre, con oltre 200mila cittadini coinvolti in tale funzionalità che vanno a sommarsi ai 50mila di due settimane fa. A questo punto, in molti si chiedono come fare per comprendere se è possibile utilizzare IT-Wallet da App IO, se si è rientrati tra i “fortunati” che vi hanno già avuto accesso con questa seconda fase.

Per verificare basterà, dunque, accedere all’app in questione e controllare se compare il seguente messaggio di avviso: “Novità: Documenti su IO. Da oggi puoi aggiungere al Portafoglio di IO la versione digitale dei tuoi documenti!“. In alcuni casi, potrebbe essere utile o necessario aggiornare App IO per essere certi.

Laddove fossimo tra i fortunati, dunque, i primi tre documenti che potremo caricare saranno la patente, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Ovviamente, in seguito, sarà possibile aggiungerne anche altri, come la carta d’identità. A quanto pare, infine, l’obbiettivo sarebbe quello di poter caricare sul portafoglio digitale un gran numero di documenti, come anche la tessera elettorale o il fascicolo sanitario. Non resta che attendere.