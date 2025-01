Apple TV+, l’annuncio fa gioire gli utenti: “Sarà gratis”

Scopriamo insieme che cosa ha deciso di fare direttamente la Apple lasciando completamente senza parole tutti. Nessuno lo immaginava possibile.

Il noto marchio americano sappiamo bene che è un vero leader per quanto riguarda i computer, gli smartphone e tutto quello che ruota attorno alla tecnologia. In pochissimi però conoscono bene la Apple Tv. Noi oggi ti vogliamo far scoprire qualcosa di molto particolare che ha lasciato completamente senza parole tutti.

E’ la prima volta che viene fatta una proposta di questo genere ma andiamo a vedere che cosa e quando sarà completamente gratis. Segniamo la data per bene sul calendario.

Finalmente qualcosa gratis dalla Apple

I servizi di Apple sono molto famosi ma tra di loro non c’è quasi mai TV+, anche se la loro offerta è molto interessante. Possiamo trovare dei prodotti come Ted Lasso, Silo o Severance. E forse, proprio perché la conoscono in pochi hanno deciso per la giornata di oggi una offerta incredibile! Parliamo del servizio completamente gratuito.

La campagna si chiama proprio “See for yourself” ovvero vedi tu stesso. Una sorta di evento particolare prima dell’Epifania che conclude il periodo lunghissimo delle vacanze natalizie. In questo modo gli utenti potranno scoprire l’intera gamma di prodotti video che offre Apple. Ci sono ben oltre 50 film ma non solamente.

Si potrà accedere a tutta la libreria. Solo successivamente, i vari utenti, potranno decidere se sottoscrivere o meno l’abbonamento. Questa giornata completamente gratuita, però sembra essere solamente per gli Stati Uniti perché pubblicata sul loro account. Anche se nella nota non vengono indicate limitazioni di alcun genere e si specifica che Apple Tv+ è disponibile in oltre 100 paesi.

Le parole indicate sono: “Apple TV+ sarà gratis su qualsiasi dispositivo, dove Apple TV+ è disponibile. Tutto quello di cui si ha bisogno è un Apple ID..“. Quindi si presuppone che la disponibilità al servizio gratuito di oggi sia per tutto il mondo. Ovviamente no abbiamo la certezza ma è molto semplice capire se effettivamente è così.

Colleghiamoci con il nostro account, se ancora non lo abbiamo mai fatto, alla tv della Apple e proviamo a scoprire se abbiamo la possibilità di conoscere questo incredibile catalogo di film, fiction e tanto altro che ci attende. Potrebbe essere una scoperta molto interessante che ci coinvolgerà poi nelle informazioni per un eventuale abbonamento. Una idea molto particolare e che sicuramente attirerà molti curiosi come noi di scoprire per la prima volta cosa abbiamo disposizione come catalogo.