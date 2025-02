Approvato il Decreto Milleproroghe: tutte le novità che devi conoscere

Via libera al decreto Milleproroghe, approvato nelle scorse ore alla Camera. Le novità introdotte sono tante e di rilievo: vediamo quali sono i cambiamenti più importanti che bisogna assolutamente conoscere.

Via libera al decreto Milleproroghe dopo l’approvazione da parte di Montecitorio. Il Milleproroghe, infatti, è passato alla Camera dei Deputati con 182 voti a favore, 110 contrari e 3 astenuti. Le novità introdotte sono davvero tante e soprattutto di grande rilievo. Una tra tutte il teaser in tutti i Comuni.

Il via libera da parte della Camera ha trasformato il il provvedimento in Legge. Un ultimo passaggio a Palazzo Madama e poi la pubblicazione ufficiale in Gazzetta che si attende per il 25 febbraio. Tra applausi, voti a favore e astensionismi anche per il 2025 questo variegato e multiforme contenitore di norme e novità è passato.

Oltre al teaser in tutti i Comuni, uno dei cambiamenti più salienti è rappresentato anche anche lo stop alle multe per i no-vax senza tralasciare la proroga allo scudo erariale piuttosto che la rottamazione delle cartelle esattoriali. Insomma si tratta di cambiamenti importanti che avranno, nei prossimi mesi, un forte impatto sulla vita di tutti di noi anche nella nostra quotidianità.

Decreto Milleproroghe: le novità più salienti

Il Decreto Milleproroghe è Legge e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per il 25 febbraio. I cambiamenti e le novità sono tanti e importanti e importanti saranno le ripercussioni sulla società nel suo complesso tra agevolazioni fiscali, multe abolite e teaser alla Polizia Municipale in tutti i Comuni. Vediamo i punti più rilevanti di questa nuova Legge.

Partiamo da una notizia che farà gioire milioni di persone: il decreto Milleproroghe 2025 ha messo un chiaro stop alle sanzioni per i procedimenti e le sanzioni contro coloro che non si sono vaccinati contro il Covid durante i due anni di pandemia. Purtroppo, tuttavia, chi ha già pagato fior fiori di multe, non verrà rimborsato.

Teaser per la Polizia Municipale in tutti i Comuni, anche in quelli più piccoli con meno di 20.000 abitanti. Un modo per cercare di garantire una maggiore sicurezza a tutta la popolazione, anche di chi non vive in città densamente abitate e dove il tasso di criminalità è certamente più alto.

Prorogato lo scudo erariale. Fino al 30 aprile 2025 amministratori e funzionari pubblici saranno tutelati nei confronti della Corte dei Conti, a meno che, naturalmente, non abbiano agito con dolo e con lo scopo di intascarsi risorse pubbliche non per il bene della comunità ma per i loro privati interessi.

Proroga anche della rottamazione quater: in pratica coloro che hanno saltato una rata nei confronti del Fisco e, quindi, si erano visti annullare il beneficio, se pagheranno quanto dovuto entro il 30 aprile 2025, potranno tornare a fruire dell’agevolazione e, quindi, pagare il debito a rate senza il peso di sanzioni né interessi.

Prorogati gli incentivi per la transizione tecnologica. Infine buone notizie anche per le imprese che potranno continuare a rinnovare i contratti a termine fino al 31 dicembre 2025 senza specificare la causale: un modo per evitare licenziamenti e promuovere la flessibilità in base alle esigenze di imprese e lavoratori.