Arena Virgilio 2021: Antonello Venditti, Maurizio Battista, Peppe Iodice, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, la Rome International Orchestra. Ecco i protagonisti dell’estate gaetana

Cresce l’attesa per la 9° edizione dell’Arena Virgilio che si svolgerà a Gaeta dal 16 al 22 agosto. Un ricco calendario di eventi per la kermesse spettacolare più attesa nel Lazio meridionale. Tra i big in tour a Gaeta, Antonello Venditti, il cantautore romano torna ad esibirsi dal vivo con il tour Unplugged Special Tour.

“Anche quest’anno – commenta il Sindaco Cosmo Mitrano – gli organizzatori dell’evento hanno confermato che si svolgerà nel mese di agosto l’Arena Virgilio. Una manifestazione che si inserisce nel repertorio artistico di Gaeta e che richiama in città migliaia di persone e turisti provenienti da ogni parte d’Italia. Un festival della musica e dello spettacolo che, stagione dopo stagione, si presenta sempre più accattivante ed entusiasmante, impreziosendo, inoltre, l’offerta turistica estiva della città”.

“Siamo soddisfatti – aggiunge l’Assessore al turismo Angelo Magliozzi – di poter consolidare un appuntamento che ha importanti ricadute anche in termini di presenze in città. L’Arena Virgilio vede l’alternarsi sul palcoscenico di artisti di caratura nazionale. Dobbiamo riconoscere agli organizzatori il merito di riuscire a proporre una programmazione di spettacoli di altissimo livello riuscendo a soddisfare le esigenze e le aspettative di un ampio pubblico”.

Con il patrocinio del Comune di Gaeta, prodotto da TEAME20, Ultralive e Radio Spazio Blu, edizione dopo edizione, l’Arena Virgilio, ha raccolto negli anni un crescente consenso di critica. La 9° edizione prende il via il 16 agosto con Peppe Iodice “Peppy night Summer Tour”; il 17 si esibirà la Rome International Orchestra “Omaggio a Ennio Morricone”; il 18 Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni “Che coppia noi 3”; il 20 Antonello Venditti “Unplugged Special 2021”; il 22 agosto con Maurizio Battista “Che paese è il mio paese”.

“L’Arena Virgilio – aggiungono Gennaro Patrone e Stefania Pellegrino di Ultralive – con cinque appuntamenti imperdibili, vede la partecipazione di importanti artisti molto amati dal pubblico. Concerti e spettacoli, racchiusi in un cartellone entusiasmante che riesce ad abbracciare i gusti di un pubblico eterogeneo”.

“Riusciamo a dare continuità – conclude Mario Carlucci editore di Radio SpazioBlu e Amministratore di TEAME20 – per il nono anno consecutivo ad un grande evento molto atteso. Come per la precedente edizione, considerando il momento molto delicato e particolare, l’Arena Virgilio oltre a presentare un calendario di appuntamenti imperdibili, riesce a garantire anche alti livelli di accesso agli spettacoli in totale sicurezza. Un grande lavoro di una squadra che per nove anni consecutivi propone serate all’insegna della spensieratezza grazie ad artisti di spessore che riusciranno a farci emozionare e sorridere”.