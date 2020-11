In data 9 nov 20, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, nel corso di specifico servizio finalizzato a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 32enne di Aprilia poiché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare e’ stato trovato in possesso di gr. 30 di cocaina e di gr. 30 di hashish nonche’ di un bilancino e materiale per il confezionamento.

L’arrestato, come disposto dall’a.g., veniva sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di rito direttissimo che si terra’ nella mattinata di domani 11 novembre.